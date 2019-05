Weekend persicetano: feste, presentazioni di libri, mostre, escursioni

Si avvicina un nuovo weekend che come di consueto vedrà un'ampia offerta di eventi su tutto il territorio persicetano: conferenze, feste, presentazioni di libri, mostre, escursioni e attività all'aria aperta, iniziative di solidarietà, attività per bambini.

In arrivo il weekend: a Persiceto moltissimi eventi in programma:

Venerdì 24 maggio alle ore 21 presso la sala proiezioni di Palazzo SS. Salvatore (piazza Garibaldi 7) si terrà la presentazione del volume "Architetura & Design - Il valore del bello e del Made in Italy" (Munaro Editore), con gli interventi del titolare della casa editrice Filippo Munaro e dell'architetto Paolo Albano; modererà l'incontro Susanna Berti.

In contemporanea il Planetario Comunale (vicolo Baciadonne 1) proporrà “Libia e Yemen”, proiezione fotografica di immagini di viaggio a cura di Paolo Balbarini e proiezione del cielo a cura di Marco Cattelan del Gruppo Astrofili Persicetani; l'evento sarà a ingresso gratuito.

Venerdì 24 e sabato 25 maggio dalle ore 20 presso la Corte Castella, in via Fossetta a San Matteo della Decima, tornerà per il terzo e ultimo weekend il "Carnival Beer Fest", festa della birra organizzata dall'Associazione Carnevalesca "Re Fagiolo di Castella", con stand di cucina tipica bavarese e tanta musica dal vivo a partire dalle 21.30.

Da venerdì 24 a lunedì 27 maggio, inoltre, in località Le Budrie prenderà il via la tradizionale "Festa delle Spighe", promossa da Associazione Tre Borgate in collaborazione con Consulta di frazione Le Budrie-Castagnolo-Tivoli, Centro "Amarcord", Gruppo Genitori Garagnani e Pro loco, con un programma ricco di attività sportive, culturali, sociali, di svago nella zona del campo sportivo; sarà inoltre presente un punto ristoro con cucina tipica. La festa riprenderà poi da giovedì 30 maggio a lunedì 3 giugno.

Sabato 25 maggio alle ore 9.30 presso la Casa del Volontariato (via Guardia Nazionale 17) ritornerà l'iniziativa gratuita dei "Sabati di sollievo Angsa", promossa dall’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (Angsa) di Bologna con il patrocinio del Comune: ogni quarto sabato del mese fino a giugno, bambini e ragazzi affetti da sindrome dello spettro autistico sono invitati a partecipare a varie attività per favorirne l'inserimento nel contesto cittadino e dare supporto alle loro famiglie.

Alle ore 11, al primo piano del Palazzo Comunale (corso Italia 74), verrà inaugurata la mostra "Luna, satellite della Terra", in occasione del cinquantenario dello sbarco dell'uomo sulla Luna, con esposizione di fotografie, documenti, modellini e reperti, promossa da Comune, Agen.Ter., Museo del Cielo e della Terra e Gruppo Astrofili Persicetani. La mostra rimarrà aperta ad ingresso libero fino a sabato 29 giugno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18 e il sabato dalle ore 8 alle 13.

Alle 15.30 partirà la "Biciclettata a Manzolino", con ritrovo in piazza della Vittoria a Castelfranco Emilia, che prevede una visita guidata con narrazioni sull'acqua e le aree protette all’Oasi di Manzolino-Tivoli, nell'ambito dell'iniziativa "Natura di pianura!". L'attività è aperta a tutti; è gradita la prenotazione (tel. 340.8139087).

Alle ore 16.30, presso Palazzo SS. Salvatore (piazza Garibaldi 7), si svolgerà la conferenza sui Di-Segni di Alessandro Grambone e sul fumetto noir, con gli interventi dello stesso autore e di Paolo Forni, in occasione della mostra di fumetti "Di-Segni - Il Buono, il Mostro e il Cattivo", allestita nella sala esposizioni a cura Associazione culturale BibliotechiAmo e Istituto Malphighi. Orari di apertura: venerdì 24 e sabato 25 maggio ore 16-19.30, domenica 26 maggio ore 10-12.30 e 16-19.30 (ingresso gratuito).

Sabato 25 e domenica 26 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, presso il Centro commerciale Porta Marcolfa (viale della Repubblica 3/f), si terrà l'iniziativa "Fido in galleria - A Porta Marcolfa", un weekend organizzato dall'Associazione Pink 82 e dal centro commerciale che prevede diverse attività sulla cura, la relazione, il movimento e il gioco del proprio animale domestico. Domenica 26 maggio è inoltre prevista una passeggiata con educatori, con ritrovo alle ore 14.30. La partecipazione sarà gratuita e sono previsti omaggi per i cani e i loro padroni.

Domenica 26 maggio alle ore 15, presso la Bora (via Marzocchi 16/a), si terrà "Testuggine, ti salverò - 3.0", escursione in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità per osservare il trasferimento delle piccole testuggini di pochi mesi nelle vasche all’aperto. La partecipazione è gratuita con prenotazione gradita (tel. 340.8139087).

In contemporanea, da piazza del Popolo, partirà la biciclettata per i più piccoli "Bimbimbici 2019, il ciclogioco" nell'ambito dell'evento nazionale Bimbimbici, durante la quale i bambini e ragazzi accompagnati dai genitori visiteranno e giocheranno in posti caratteristici di San Giovanni per apprendere stili di vita sani e sostenibili. L'evento aperto a tutti, è organizzato da Fiab Terred'Acqua in collaborazione con Biblioteca G.C. Croce - Sezione ragazzi, BibliotechiAmo, Wwf Bologna Metropolitana, Festa delle Spighe e Bg Ranch, con il patrocinio del Comune; è gradita l'offerta libera.

Alle ore 15.30 presso il Planetario Comunale seguirà un altro appuntamento dedicato ai bambini, “Saranno alberi oppure erbette: dipende dal seme che in terra si mette”, con proiezione del cielo e attività scientifiche per i più piccoli a cura di Sabrina Orsi del Gruppo Astrofili Persicetani. Ingresso: intero € 4,50; ridotto € 3,00. Alle 16.45 seguirà "Le piante officinali", visita guidata all'Orto botanico a cura dei volontari di Wwf Bologna Metropolitana, a offerta libera.