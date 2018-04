Evento Bikedays

La bici è la tua migliore amica? Non perderti l'evento dedicato a chi come te è appassionato di ciclismo o che invece è appena saltato in sella ed è pronto a pedalare!

Corri a iscriverti in negozio!

Per partecipare é obbligatoria la Carta Decathlon (gratuita)

Di seguito il programma della giornata:

9-10: Incontro con Marco, il nostro Sport Leader Mountain BIke

10-11: Regolazione bici

11: Partenza dal negozio verso il percorso vita di Zola Predosa

Al rientro lavaggio bici gratuito presso la nostra postazione dedicata (max 30 partecipanti)