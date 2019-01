Evento di beneficenza in favore dei bambini diabetici

The LIONS CLUB della zona di Bologna, in collaborazione con PROGETTO SERENA ONLUS e IPC SPACE BOLOGNA hanno organizzato presso la VIRTUS TENNIS, venerdì 18 gennaio, una serata al fine di portare un contributo alla campagna internazionale LIONS di conoscenza, prevenzione e cura del diabete.

Partendo dalla testimonianza della pediatria del Sant’Orsola circa la gravità del problema diabete tra i giovani e della necessità di nuovi strumenti per la prevenzione e l’assistenza ai diabetici, siparlerà di prevenzione dell'insorgenza del diabete infantile e dicome l'alimentazione possa essere un importantissimo coadiuvante nel trattamento non farmacologico del diabete; si conoscerà, anche attraverso la diretta testimonianza di famiglie che stanno utilizzando questo sussidio, un’innovativa esperienza che, attraverso l’addestramento del “miglior amico dell’uomo”, il cane, permette di salvare la vita dei giovani diabetici.

Le Biologhe Nutrizioniste di IPC SPACE BOLOGNAesporranno le ultime novità scientifiche riferite a come un controllo del carico glicemico dell'alimentazione quotidiana possa prevenire e/o ritardare l'insorgenza della patologia in soggetti predisposti e presenteranno le strategie alimentari da utilizzare neltrattamento del diabete in modo da migliorare sintomi ed effetti della patologia.

PROGETTO SERENA ONLUS presenterà le innovative metodologie di addestramento del “migliore amico dell’uomo”, il cane che gli permettono di riconoscere in anticipo l’insorgenza di crisi glicemiche e salvare la vita dei giovani malati. PROGETTO SERENA ha creato un esclusivo “protocollo cani allerta nel diabete” basato sulla collaborazione, la relazione e l’empatia tra cane e giovane diabetico e sta sviluppando su base volontaristica la formazione di istruttori e la preparazione di cani in tutte le regioni italiane.

Inizio delLa serata alle ore 21.00 con

la trattazione degli argomenti oggetto dell’incontro da parte dei seguenti relatori:

Roberto Zampieri - Presidente progetto Serena ONLUS;

Matteo Simoni – addestratore cani per diabetici;

Carla Grassano e Lisa Lungaro– biologhe nutrizioniste – IPC SPACE

Stefano Zucchini – diabetologo, dirigente medico unità di pediatria Policlinico Sant’Orsola