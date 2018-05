“L'evoluzione della figura paterna: la paternità negata tra orientamenti giurisprudenziali e mancata attuazione della Mediazione Familiare"



L’evento formativo ut supra prevede la partecipazione del Presidente A.I.G.A. Sezione Bologna e del Presidente dell’Associazione Nessuno tocchi papà.

L'evento si prefigge di trattare in chiave critica la tutela del diritto del minore ad un rapporto equilibrato e continuativo con la figura genitoriale paterna, in un’epoca di cambiamenti sociali che se ha, da un lato, trovato un formale riconoscimento nell’impianto normativo dell'affido condiviso, talora tarda ad ottenere adeguato riconoscimento in taluni persistenti orientamenti giurisprudenziali. Seguirà un'analisi delle proposte legislative in corso sul tema.

L’argomento sarà analizzato in chiave giuridica, sociologica e psicologica, con l'intervento di esperti in materia. Si analizzeranno le possibili conseguenze sui figli di separazioni e divorzi ad alto tasso di conflittualità, nonché le problematiche inerenti la C.T.U., nella misura in cui il Consulente sia chiamato a determinare i tempi di frequentazione. Seguirà, poi, una breve dissertazione sull’istituto della Mediazione Familiare, con considerazioni in merito alla sua mancata attuazione e sui giovamenti che, dalla sua applicazione, deriverebbero in capo al minore, figlio di genitori separati.

Infine, si affronterà il tema dei maltrattamenti in famiglia e dei falsi abusi.