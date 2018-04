Ex Libris - The New York Public Library, in anteprima a Sala Biografilm in versione originale sottotitolata

Martedì 17 aprile alle ore 20.00 a Bologna (cinema Odeon), torna Sala Biografilm con l’anteprima in versione originale sottotitolata di EX LIBRIS – THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY, il nuovo capolavoro di Frederick Wiseman che ci porta a scoprire una delle istituzioni culturali più importanti del mondo, la Biblioteca Pubblica di New York.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale in Concorso alla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dove ha vinto il premio FIPRESCI ed è stato successivamente designato come Film della Critica del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI.

Il film sarà preceduto da una video-introduzione di Antonello Dose e Marco Presta, voci di Radio2, conduttori de Il ruggito del coniglio.

Celebrato dalla stampa di tutto il mondo, EX LIBRIS – THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY sarà distribuito nelle sale italiane solo il 23, 24 e 25 aprile da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection nell’ambito delle I Wonder Stories, appuntamento mensile per poter vedere su grande schermo i documentari più straordinari e le storie più rivelatrici.

I lettori di BolognaToday potranno richiedere un ingresso ridotto alle anteprime compilando il form all’indirizzo www.biografilm.it/exlibris e inserendo il codice partner EL17CN.

EX LIBRIS – THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY di Frederick Wiseman

(Stati Uniti, 2017, 197')

Dal maestro del documentario Frederick Wiseman, un inedito sguardo dietro le quinte della New York Public Library, una delle più grandi istituzioni culturali del mondo, luogo di accoglienza, scambio culturale e apprendimento. Con 92 divisioni sparse per Manhattan, il Bronx e Staten Island, la Biblioteca pubblica di New York ambisce a essere una risorsa per tutti gli abitanti di questa città sfaccettata e cosmopolita e semplifica il credo profondamente americano del diritto individuale di sapere e di essere informato. Con le sue attività, la Biblioteca giorno dopo giorno stimola l’apprendimento, promuove la conoscenza e rafforza il senso di inclusione e di comunità.

Nell’America di Trump, è probabilmente non solo l’istituzione più democratica, ma anche quella ideologicamente più importante. Il suo messaggio, oggi quanto mai attuale, è chiaro e potente: qui dentro, chiunque è il benvenuto.



CHE COS’È SALA BIOGRAFILM

Sala Biografilm nasce come estensione nel corso dell'anno di Biografilm Festival – International Celebration of Lives di Bologna, il primo festival italiano dedicato alle biografie e ai racconti di vita i cui ambiti spaziano dal cinema alla letteratura, dal documentario alla fotografia, dall’arte al teatro, alla musica.

L’obiettivo è offrire al pubblico l’opportunità di entrare a far parte di una community che ogni settimana si ritrova in Sala Biografilm per scoprire importanti, appassionanti, divertenti storie di vita. Rispondendo così alla richiesta di un nuovo pubblico che ama il cinema di qualità e che ha piacere di condividere esperienze e visioni in un contesto culturale coerente e continuativo.

Il progetto Sala Biografilm è realizzato con il sostegno e la collaborazione di Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, Unipol Gruppo Finanziario, Fico Eataly World, Ciak - il mensile di cinema, MYmovies.it, Zero Edizioni, Gruppo Editoriale Citynews, in collaborazione con Cinema Odeon e Circuito Cinema Bologna, Multisala Colosseo | Milano e Il Regno del Cinema