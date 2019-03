Ex-otago, da Sanremo a Bologna

Dopo il successo della partecipazione al Festival di Sanremo con “Solo una canzone”, gli Ex-Otago sono pronti a tornare sui palchi dei più importanti club e teatri d’Italia con il loro attesissimo COSA FAI QUESTA NOTTE? TOUR 2019.



Il 9 aprile la band sarà al Palaestragon di Bologna per una vera e propria OTAGO NIGHT dove ci si scatenerà con le hit più ballerine come “Tutto bene” e “Cinghiali incazzati” e ci si abbraccerà sulle note dei successi più romantici. Non possono mancare i brani del nuovo disco “Corochinato”, prodotto da Garrincha Dischi ed INRI e distribuito in licenza da Polydor/Universal Music Italia, cantati e suonati per la prima volta dal vivo.

Dopo l’incredibile successo del Marassi tour, che nel 2017 ha collezionato decine di sold out nei palchi più importanti d’Italia e un entusiasmo sempre crescente dal pubblico (Concerto del Primo Maggio, I-Days, Sherwood Festival, Home Festival, Carroponte, MiAmi Festival) i ragazzi sono pronti a ripartire con una prima tranche di appuntamenti realizzati in collaborazione con Magellano Concerti.

I biglietti per le date del tour sono disponibili su Ticketone (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.



Radio Deejay è la radio partner del tour.

VH1, Rolling Stone e TIM Music, MTV sono partner del tour.