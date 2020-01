Mostra "Expo 2020"

La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte

in Via San Felice 18 – Bologna

È lieta di informarvi che



giovedì 23 gennaio 2020

ore 17.00



si terrà l’apertura della mostra



EXPO BOLOGNA 2020

X edizione



Con le opere di



Bob Tal, Bruno Greco, Carla Rigato, Carmelo Vicente Rossi, Claudia Majoli, Fabrizio Fabbroni, Gianni Panciroli, Loretta Cavicchi, Manuela Andreoli, Mauro Masetti, Orlando Allocca, Susi Zucchi, Zdenka Zouharova.



e degli artisti in permanenza



Andrea Sangalli, Angelo Licari, Anna Maria Maciechowska, Antonella Bertoni, Bernard Merces, Ezio Tambini, Fabrizio Cadoppi, Francesca Guariso, Gian Luca Galavotti, Giovanna Regazzi, Giovanni Trimani, Luca Tridente, Marco Fajer, Mario Esposito, Mauro Martin, Marzia Roversi, Michele Liparesi, Michele Pucacco, Nicola Nunziati, Nicola Pica, Odile Chalmin, Roberto Re, Ronak Moshiri, Sabino Galante, Sauro Benassi, Walter Marin.



Dalla preistoria ad oggi, l’arte ha raccontato la sensibilità umana in relazione alla storia. Le mode e gli stili hanno esplorato ogni forma espressiva fino alle perfomance e alle installazioni contemporanee. Il linguaggio è l’energia comunicativa che attraversa i sensi dell’artista fino a stimolare chi ammira l’opera. È un codice libero dalla storicità che non può librarsi lontano da essa perché ne è il contenuto stesso e l’essenza. Il tempo ha segnato avanguardie e correnti artistiche. Nel 2020 quali sono i movimenti che appartengono a questa epoca? In questo mondo globale non c’è rivoluzione in atto. Non c’è evoluzione in corso. Non c’è limite ai desideri che possono essere rappresentati. L’inizio di un nuovo decennio crea l’aspettativa di qualcosa di nuovo. Il messaggio inserito nel contesto può trattarsi di valori sociali, morali e religiosi, storici, politici o sentimentali. Ma può anche astenersi dal caricare l'opera e limitarsi a riprodurre una scena così come la si vede o la si sente. La necessità dell’artista è condividere la sua intuizione che sia una poetica o una ricerca tecnica. I soggetti scelti non hanno un denominatore comune se non la bellezza. E’ una libera scelta coerente con la volontà espressiva. Sarà poi il pubblico ad apprezzare il risultato finale.

Citando l’autore Guillaume Musso: “Per sfuggire alla brutalità di un’epoca governata dalla scienza, dalla stupidità e dal razionalismo economico, quali altre armi ci restano se non l’arte, la bellezza e l’amore?”

A cura di

Luca Ricci





Location:

Galleria Wikiarte

Via San Felice 18

40122, Bologna



Durata mostra:

dal 23 gennaio al 18 febbraio 2020

termine mostra 18 febbraio ore 15.00

Apertura mostra

dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 18.00