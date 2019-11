Expo Elettronica: tutto l'high tech dall'informatica alla domotica

Expo Elettronica torna a Bologna Fiere, sabato 16 e domenica 17 novembre.

Expo Elettronica è l’evento consumer, ma non solo, che vanta 11 tappe in tutto il Nord e Centro Italia con un’offerta espositiva importante che propone un taglio dei costi dell’80% rispetto ai prezzi di mercato.

Affari high tech nei settori informatica, elettronica, telefonia, domotica, materiali di consumo, piccoli elettrodomestici e molto altro; si può scegliere d’investire in nuove strumentazioni così come d’implementare i device di uso quotidiano.

Pc e periferiche, smartphone, tablet, audio e multimedia, lettori e masterizzatori, dvd, decoder digitali e satellitari, videosorveglianza, accessori e materiali di consumo, piccoli elettrodomestici accanto ad una serie di ‘introvabili’ tra cui componenti, ricambi, minuteria per l’autocostruzione e la riparazione.

Expo Elettronica non è solo high tech a low cost ma anche collezionismo di settore! Un’intera area è dedicata alla mostra mercato del disco e cd, usato e da collezione, dove fare un excursus a 360 gradi nel panorama musicale, italiano e non, in maniera trasversale ai generi, in cerca di una limited edition o semplicemente dell’autore preferito.

Confermato anche il mercatino dell’usato elettrico-elettronico con radio, hi-fi, valvole, accessori, ricambi, riviste, elettronica usata e surplus, materiale di recupero, regno di collezionisti e cacciatori di affari, dove confrontarsi e incontrarsi con altri appassionati e collezionisti in cerca del grande affare o del pezzo introvabile.

Expo Elettronica ospita la seconda tappa annuale delle Olimpiadi Robotiche, il contest didattico tra gli Istituti Superiori della zona che si sfidano a line-follower, robot-calcio e mini-sumo. Il progetto è realizzato da Blu Nautilus, in collaborazione con makerslab.it

Expo Elettronica fa parte di Wow la fiera con più passioni: 5 fiere con un biglietto solo (www.wowbologna.it)

Tante le buone ragioni per visitare Expo Elettronica!



Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 16 e domenica 17 novembre, dalle ore 9,30 alle 19

Ingresso: intero € 11,00 - ridotto € 9,00

Luogo: BolognaFiere, Piazza della Costituzione 5, Bologna – Pad. 16 Ingresso Nord

Organizzazione: Blu Nautilus Srl - Info: 0541439573; www.expoelettronica.it

Gallery