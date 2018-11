Expo Elettronica, 24 e 25 novembre

Sabato 24 e domenica 25 novembre 2018

Il circuito Expo Elettronica, made by Blu Nautilus, approda a Bologna Fiere aggiungendo, in calendario, un nuovo appuntamento, fissato per sabato 24 e domenica 25 novembre.

Expo Elettronica è l’evento consumer, ma non solo, che vanta 13 tappe in tutto il Nord e Centro Italia con un’offerta espositiva enorme che propone un taglio dei costi dell’80% rispetto ai prezzi di mercato.

Affari high tech nei settori informatica, elettronica, telefonia, domotica, materiali di consumo, piccoli elettrodomestici e molto altro, si può scegliere d’investire in nuove strumentazioni così come d’implementare i device di uso quotidiano.

Pc e periferiche, smartphone, tablet, audio e multimedia, lettori e masterizzatori, dvd, decoder digitali e satellitari, videosorveglianza, accessori e materiali di consumo, piccoli elettrodomestici accanto ad una serie di ‘introvabili’ tra cui componenti, ricambi, minuteria per l’autocostruzione e la riparazione.

Expo Elettronica non è solo high tech a low cost ma anche collezionismo di settore, con il Fotomercato e la mostra mercato di dischi e cd da collezione.

Il Fotomercato è una delle mostre scambio di apparecchi e accessori di antiquariato, modernariato e digitale fotografico, più importanti in Italia.

E’ un’occasione di incontro con operatori provenienti da tutto il territorio nazionale e dall’estero, dove trovare materiali e attrezzature vintage, occasioni dell’usato sia per fotografia analogica che digitale, apparecchi a soffietto, fotografie d’autore, editoria di settore.

Accanto al mondo della fotografia, un’intera area è dedicata alla mostra mercato del disco e cd, usato e da collezione, dove fare un excursus a 360 gradi nel panorama musicale, italiano e non, in maniera trasversale ai generi, in cerca di un pezzo introvabile o semplicemente di quello preferito.

La tappa di Bologna di Expo Elettronica si pone anche l’obbiettivo di far ripartire la Fiera Nazionale dell’Astronomia, precedentemente ospite dell’edizione forlivese.

Il progetto si realizza in collaborazione con ADAA (Ass.ne per la divulgazione astronomica e astronautica) con lo scopo di offrire nuovamente un punto d’incontro e confronto a livello nazionale al mondo degli astrofili, con una programmazione di conferenze scientifiche e mostre tematiche, alla presenza di operatori dell’industria di settore e dei maggiori organi di stampa.

Tante le buone ragioni per scoprire Expo Elettronica!



Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 24 e domenica 25 novembre, dalle ore 9,30 alle 19

Luogo: BolognaFiere, Piazza della Costituzione 5, Bologna

Organizzazione: Blu Nautilus Srl

Info: 0541439573; www.expoelettronica.it

Ingresso: intero € 11,00 - ridotto € 9,00