Il tour di Fabio Curto fa tappa a Bologna

Continua il tour del Songwriter Calabrese Fabio Curto, vincitore THE VOICE OF ITALY 2015, che sta promuovendo il suo ultimo album “Rive volume 1” uscito con l'etichetta Fonoprint.

Reduce dal grande successo riscontrato a Sidney, Australia (Gasparo Club, Italian National Ball, Italian Forum Cultural Centre) prosegue con i concerti in Italia.



Quali saranno le prossime fermate di “RIVE“ TOUR?

Si “salpa” sabato 30 giugno alle ore 21 con appuntamento in Piazza Verdi a Bologna.



L’album “RIVE volume 1” esprime complessivamente la necessità di comunicare; una comunicazione che può interessare ed esternare un’esistenza, esperienze personali o un momento ben preciso. E può farlo essendo loquace o ermetico, posato o irrequieto, enigmatico oppure fin troppo esplicito, ma rimane pur sempre espressione unica, un bisogno comunicativo per l’appunto e come tale degno di rispetto.

Una serata per scoprire le sonorità DARK BLUES di Fabio Curto.

Il tour prosegue domenica 1 Luglio alle ore 21 a Palagano (Modena) nella piazza centrale.



Fabio Curto é un cantautore polistrumentista italiano nato ad Acri (Cs).

È stato conosciuto dal grande pubblico grazie alla vittoria del talent show su Rai 2 THE VOICE OF ITALY 2015 che ha messo in risalto la sua voce molto intensa e la sua capacità di creare forte legame emotivo con gli ascoltatori anche solo accompagnato dalla sua chitarra. La sua attività musicale antecedente a questo successo è molto varia e particolare: inizia a comporre a 12 anni e ben presto fonda diverse band con musiche originali tra cui L’Etandonné, genere rock italiano e La Van Guardia, quintetto acustico che sposa lo swing, la rumba e la tradizione Gypsi dei Balcani.

Dopo essersi laureato in Scienze politiche, decide di intraprendere l’arte di strada esibendosi da solo e con la band in gran parte dell’Europa e dopo la vittoria del talent pubblica un Ep con Universal nel quale sono contenuti brani cantati e suonati durante il programma più tre brani originali. Tra i riconoscimenti più importanti del 2015 vanno ricordati Il Premio Mia Martini giovani, Premio Stella del Sud sezione musica e Social e il Premio letterario Nazionale Vincenzo Padula. È attualmente attivo con live acustici in tutta Italia.





