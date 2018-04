Omaggio a Fabrizio De André: gli Artenovecento live

Domenica 29 ore 18.00 al Mojito Café Linaro di Imola il gruppo cesenate Artenovecento, che da oltre quindici anni esplora e ripropone il repertorio di Fabrizio De André, terrà un concerto al Mojito Café Linaro di Imola (via Montanara, 100) dalle 18.00.

Gli Artenovecento sono attivi dal 2002 come gruppo omaggio a Fabrizio De André. In più di 15 anni di carriera hanno calcato palcoscenici in tutta Italia. I loro concerti sono noti per la grande partecipazione, l’intensità emotiva e la cura del repertorio, di volta in volta rinnovato e arricchito di aneddoti. In ogni contesto, dal teatro all'osteria, il loro omaggio a De André è sempre un evento speciale che gode di un pubblico numeroso, affezionato e curioso.

Oltre a De André gli Artenovecento propongono spesso le canzoni di altri cantautori ostinati e contrari come Max Manfredi, Piero Ciampi e altri. Accanto all’attività concertistica, il gruppo propone anche veri e propri spettacoli teatrali originali, con canzoni e letture di poesie e brani in prosa.

Per l’occasione il gruppo si esibirà in quartetto con Matteo Peraccini (voce e chitarre), Emiliano Ceredi (chitarra, bouzouki, percussioni, voce), Gioele Sindona (violino, nyckelharpa, voce), Jader Nonni (percussioni).