Fabrizio Moro live a Bologna: il suo concerto a teatro

Dopo gli appuntamenti nei palasport, Fabrizio Moro torna a esibirsi live nell'atmosfera più intima e raccolta dei teatri. Il concerto sarà un'occasione unica per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, un artista capace di emozionare il pubblico grazie alle sue parole sempre dirette.

Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band composta da Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria) e da Andrea Ra (basso e cori). Il tour prende il nome dall'ultimo album del cantante, "Figli di nessuno", suo decimo lavoro di inediti, e arriva a due anni di distanza da "Pace". Undici tracce in cui Fabrizio Moro non abbandona il linguaggio schietto, diretto e senza filtri che lo contraddistingue, unito all'idea di riscatto e autodeterminazione. L'inconfondibile timbro di Fabrizio Moro ancora una volta torna a far emozionare e riflettere, grazie alla capacità di parlare alle persone colpendo non solo il cuore, ma anche la mente. Musicalmente, si spazia dal rock di "Quasi" alla dolcezza dell'arrangiamento di "Come te".