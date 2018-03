Fabrizio Moro incontra i Fan e firma copie del suo CD

Fabrizio Moro all'anagrafe Fabrizio Mobrici (Roma 09 Aprile 1975), è un cantautore e musicista italiano.

Nato a Roma nel quartiere periferico di San Basilio, da genitori calabresi di Vibo Valentia, ha studiato presso l'Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini. Per anni si esibisce dal vivo con numerosi gruppi musicali giovanili in locali e pub, presentando un repertorio pop rock alternati a cover.

L'esperienza da autore

Nel 2012 Fabrizio Moro partecipa come autore al 62º Festival di Sanremo, scrivendo per Noemi il brano Sono solo parole, classificatosi al terzo posto.

Pace e Parole rumori e anni (2017-presente)

Nel febbraio 2017 ha partecipato al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano Portami via, giungendo in finale e piazzandosi al settimo posto. Con questo brano vince il premio Lunezia come miglior testo e videoclip.

Il 10 marzo 2017 viene pubblicato l'album Pace, che viene presentato con tre appuntamenti live: 20 aprile 2017 al Fabrique di Milano e 26 e 27 maggio 2017 al Palalottomatica di Roma. Si esibisce in serata al Concerto del primo maggio con la sua band, cantando: Tutto quello che volevi, Libero, Alessandra sarà sempre più bella e Portami via.

Dopo il tour estivo, Fabrizio continua a lavorare al nuovo progetto discografico che contiene i suoi brani più famosi riarrangiati ed alcuni dei pezzi scritti per altri artisti. Intanto il 27 ottobre esce il singolo La felicità, tratto dall'album Pace.

Nel 2018 ha vinto Festival di Sanremo 2018 con il brano Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta. Il brano è stato inserito nella prima parte della raccolta Parole rumori e anni, uscita il 9 febbraio 2018. La seconda parte della raccolta verrà pubblicata tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019.

In qualità d'interprete della canzone vincitrice del Festival, Moro è stato automaticamente designato, insieme ad Ermal Meta, come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona.