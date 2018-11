Il nuovo appuntamento della rassegna "Burattini che Passione!" a FICO EatalyWorld è con lo spettacolo Fagiolino e le farse della tradizione a cura di I Burattini di Mattia Zecchi.



Fagiolino si trova, ancora una volta, a dover affrontare il cattivo e il prepotente di turno, sempre pronti a far del male e imbrogliare il prossimo per il proprio interesse.

Proprio quando ormai tutto sembra perduto, solo il nostro eroe, armato del suo bastone, risolverà la situazione, permettendo al bene e alla giustizia di trionfare sul male.



Vi aspettiamo presso il teatro arena di FICO!



Costo: 6 euro

Gratis per bimbi fino a 2 anni

Sconto pacchetto famiglia: 2 adulti e 1 bambino 12 euro.

Pagamento in loco





Gallery