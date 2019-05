Ciclo Tebano di Vittorio Alfieri: "Faida #2"

Secondo appuntamento tratto dalla saga del Ciclo Tebano di Vittorio Alfieri.

In questa pièce la protagonista, Antigone, sorella di Polinice e Eteocle, ormai vive unicamente per essere utile al vecchio padre Edipo. Giocasta, la madre l’ha lasciata dopo gli avvenimenti del primo episodio.

Creonte dopo aver messo da parte Polinice ed Eteocle, diventa un tiranno liberticida, mosso soltanto da avidità di potere, e si impossessa di Tebe, emanando ordini che indignano Antigone. La protagonista cerca il coraggio per ribellarsi e in suo aiuto arriva Argia, moglie di Polinice, e Emone, figlio di Creonte e segretamente innamorato di Antigone, quest’ultimi si alleano contro Creonte dando vita a una spirale di speranza e di morte.