Famiglie al museo: Felice Tagliaferri e Vanna Modelli

IMPRONTE, TEXTURE E TRAME TATTILI

In occasione della mostra d’arte “Infinito”

di VANNA MODELLI E FELICE TAGLIAFERRI



Visite accompagnate alla mostra, percorsi tattili con laboratori artistico-espressivi e inclusivi.

Incontrare gli artisti, vivere la mostra ed ispirarci al loro segno, alla loro scultura, alla loro materia, sperimentando tecnica e gesto artistico. Provare emozioni. Conoscere…

"Chiudiamo gli occhi, e tocchiamo la materia di Felice Tagliaferri. Chiudiamo gli occhi, e rivediamo con la nostra mente le trame, i colori e le forme di Vanna Modelli. Apriamo gli occhi, e immaginiamo cosa c’è oltre la siepe della ragione, del razionale, dell’evidenza, e poniamoci il vero quesito di questi

atti: siamo capaci di sognare?"; Vittorio Spampinato-direttore di Ca’ la Ghironda e curatore della mostra Infinito.



SPECIALE FAMIGLIE AL MUSEO

BAMBINI DAI 3 ANNI DI ETA’

INAUGURAZIONE MOSTRA “INFINITO”



Domenica 28 gennaio

ore 16:00 inaugurazione mostra e incontro con gli artisti

Ingresso libero con possibilità di visitare le sale espositive, le altre mostre in essere e il Parco di Sculture…fra Arte e Natura.



I TAPPETI TATTILI DELL’INVERNO

Sabato 3, 17 febbraio

Turni orari 15:00 ; 15:30; 16:00; 16:30 - Durata circa 1h 30’

Domenica 4, 18 febbraio

Turni orari 10:00; 10:30; 11:00 - Durata circa 1h 30’



Osservare la mostra Infinito, non soltanto con gli occhi, ma anche con le mani.

Realizzare tappetti tattili ispirati alle opere in mostra di Vanna Modelli: un atelier caldo, morbido e odoroso, a tutto tondo, da realizzare con morbido vello di lana di pecora, sapone di marsiglia, acqua, filati, spille, piume ed elementi naturali tipici dell’inverno. Un laboratorio multisensoriale, fantacognitivo, esperienziale ed accessibile.



L’ATELIER CON L’ARTISTA:

IL FASCINO DELLA MATERIA NATURALE CON VANNA MODELLI

“LEGAMI, NODI, INTRECCI”

- DOMENICA 11 FEBBRAIO

Turni orari 10:00 ; 11:00; 15:00; 16:30 - Durata circa 2h



CON LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO DI ARTE MATERICA E NATURALE, IN PROGETTAZIONE PARTECIPATA CON L’ARTISTA

Osservare la mostra Infinito, non soltanto con gli occhi, ma anche con le mani.

Realizzare quadri materici di corda, juta, gesso ed elementi naturali…

Un laboratorio multisensoriale, fantacognitivo, esperienziale ed accessibile.



L’ATELIER CON L’ARTISTA:

IL MAESTRO INCLUSIVO DI ARTE TATTILE FELICE TAGLIAFERRI

“MANI COME OCCHI, L’ARTE A PORTATA DI TATTO”



- DOMENICA 4 FEBBRAIO

CON LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO DI

SCULTURA SU MARMO, IN PROGETTAZIONE PARTECIPATA CON L’ARTISTA



Osservare la mostra Infinito, non soltanto con gli occhi, ma anche con le mani.

Provare a immaginare quale opera di Felice Tagliaferri si nasconde celata dal buio. Realizzare cuori di marmo bianco da “raccontare a piene mani” fra emozioni e percorsi tattili… Un laboratorio multisensoriale, fantacognitivo, esperienziale ed accessibile.



Turni orari 15:00; 16:30 - Durata circa 2h



- DOMENICA 18 FEBBRAIO

CON LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO DI

MANIPOLAZIONE DI ARGILLA, IN PROGETTAZIONE PARTECIPATA CON L’ARTISTA



Osservare la mostra Infinito, non soltanto con gli occhi, ma anche con le mani.

Provare a immaginare quale opera di Felice Tagliaferri si nasconde celata dal buio.



Realizzare mattonelle di argilla con calchi e texture di trame naturali da potere raccontare con il tatto ad occhi chiusi… Un laboratorio multisensoriale, fantacognitivo, esperienziale, inclusivo ed accessibile.



Turni orari 15:00; 16:30 - Durata circa 2h



Prezzi:

TAPPPETI TATTILI DELL’INVERNO

€ 15,00 ingresso con kit laboratoriale bambini/adulti

€ 5,00 solo ingresso con visita alla mostra – no atelier

Gratuito Bambini under 3 anni solo ingresso - no atelier

€ 3,00 Bambini under 6 anni solo ingresso - no atelier

Diversamente abili € 10,00 kit laboratoriale; Solo ingresso gratuito



L’ATELIER CON L’ARTISTA

€ 18,00 ingresso con kit laboratoriale bambini/adulti

€ 5,00 solo ingresso con visita alla mostra – no atelier

Gratuito Bambini under 3 anni solo ingresso - no atelier

€ 3,00 Bambini under 6 anni solo ingresso - no atelier

Diversamente abili € 12,00 kit laboratoriale; Solo ingresso gratuito



Nota bene: l’ingresso al museo comprende la possibilità di visitare oltre alla mostra “Infinito” anche le

altre mostre in essere e di visitare il Parco di Sculture …fra arte e natura.



SPECIALE SCUOLE

Da Lunedì 29 gennaio a sabato 23 febbraio

dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio

tutti i sabato alla mattina SU PRENOTAZIONE



MOSTRA INFINITO E VISITA ALLE SALE ESPOSITIVE DLE MUSEO E DEL PARCO DI SCULTURE

€ 5,00 ingresso e visita accompagnata per alunno

TAPPPETI TATTILI DELL’INVERNO

€ 12,00 ingresso con kit laboratoriale per alunno; sconti per più classi;

L’ATELIER CON L’ARTISTA

€ 15,00 ingresso con kit laboratoriale per alunno; ; sconti per più classi;

L’INCONTRO CON L’ARTISTA

€ 8,00 ingresso con visita alla mostra “Infinito” e performance artistica, a cura dall’artista

Vanna Modelli o Felice Tagliaferri; sconti per più classi;



L’INCONTRO E LA VISITA TATTILE CON L’ARTISTA FELICE TAGLIAFERRI

€ 12,00 ingresso con visita alla mostra “Infinito” e visita tattile accompagnata al Parco di Sculture, a cura

dell’artista Felice Tagliaferri; durata circa 1h ’30; sconti per più classi;



+ € 2,00 per alunno, per eventuale visita accompagnata alle sale espositive e al Parco di Sculture - durata circa 1h, da abbinare agli ateliers e all’incontro con l’artista.



SPECIALE GRUPPI ORGANIZZATI

a partire da 20 partecipanti

Da Lunedì 29 gennaio a sabato 23 febbraio SU PRENOTAZIONE



MOSTRA INFINITO E VISITA ALLE SALE ESPOSITIVE DEL MUSEO E DEL PARCO DI SCULTURE CON PERCORSO TATTILE DELLE SCULTURE



€ 8,00 ingresso e visita accompagnata per partecipante; durata circa 2h.

sconti per bambini e diversamente abili

TAPPPETI TATTILI DELL’INVERNO

€ 12,00 ingresso con kit laboratoriale per partecipante; durata circa 1h ’30

L’ATELIER CON L’ARTISTA

€ 15,00 ingresso con kit laboratoriale per partecipante; durata circa 2h



L’INCONTRO CON L’ARTISTA

€ 8,00 ingresso con visita alla mostra “Infinito” e performance artistica, a cura dell’artista

Vanna Modelli o Felice Tagliaferri; ; durata circa 1h ‘30



L’INCONTRO E LA VISITA TATTILE CON L’ARTISTA FELICE TAGLIAFERRI

€ 12,00 ingresso con visita alla mostra “Infinito” e visita tattile accompagnata al Parco di Sculture, a cura

dell’artista Felice Tagliaferri; durata circa 1h ‘30



+ € 3,00 per partecipante, per eventuale visita accompagnata alle sale espositive e al Parco di Sculture - durata

circa 1h, da abbinare agli ateliers e all’incontro con l’artista.



--------------

Attività su prenotazione.

Ca’ la Ghironda – ModernArtMuseum

Sezione didattica, Tel. 051.757419, didattica@ghironda.it

www.ghironda.it

Via Leonardo da Vinci, 19 Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo)

OPPURE TRAMITE FORM QUI https://goo.gl/8gKcru

Gallery