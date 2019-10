Prima edizione del Family Party a Castenaso!

Federcentri Bologna è lieta di invitarvi

SABATO 12 Ottobre 2019 dalle 9,30 alle 19,30

alla prima edizione del “FAMILY PARTY” presso il CENTRO SOCIALE VILLANOVA

Via V. Golinelli, s/n, 40055 Villanova (BO)

L’evento patrocinato dal Comune di Castenaso, è a cura del Centro Sociale Villanova.



MercatinoMamme, Laboratori e Visite guidate gratuite, Animazione Bimbi, Spettacolo di Magia e Bole di Sapone, Truccabimbi, Pompieropoli



P R O G RA M M A :



DALLE 9,30 alle 12,30 e DALLE 14,30 alle 17,30

P O M P I E R O P O L I



Grande divertimento con i volontari dell’associazione nazionale Vigili del fuoco – sezione di Bologna – la manifestazione che fa conoscere a bambini e ragazzi il lavoro dei Vigili del fuoco attraverso la partecipazione a percorsi e laboratori molto realistici.

TUTTO GRATUITO e non occorre prenotazione!



Pompieropoli è un evento dedicato a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni che potranno varcare la soglia del “paese dei Pompieri” entrando in contatto con le loro attività quotidiane e respirando il clima di disponibilità e attenzione verso i cittadini che da sempre contraddistingue l’operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



> DALLE 9,30: Durante la mattina sarà possibile accedere al MUV – Museo della civilta Villanoviana con visita guidata gratuita per bambini e famiglie.



Mostra archeologica Oggetti dal quotidiano: una mattina all’interno di un villaggio villanoviano. Un viaggio nel tempo in compagnia di un archeologo, nella perduta quotidianità della prima età del Ferro italiana, alla scoperta di attrezzi e utensili legati alle attività femminili che si svolgevano dentro la capanna e alle pratiche tipiche del genere maschile, che avevano luogo fuori dalla capanna.

La visita guidata comprende anche la capanna villanoviana, riprodotta a grandezza naturale nel giardino del MUV e completamente arredata, e l’esposizione dei corredi e delle stele del sepolcreto di Marano di Castenaso (VII sec. a.C.).



> DALLE 9,30 alle 19,30: Shopping alla pari con il Mercatino Mamme La Cultura del Riuso



Nata per consolidare la cultura della responsabilità personale, rispetto alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti, attraverso la messa in campo di buone abitudini che in questi ultimi anni si stanno diffondendo maggiormente, con innumerevoli benefici, sia ambientali sia economici per l’intera collettività.



Non solo abbigliamento e scarpe: negli stand gestiti dalle mamme si possono trovare giochi e libri per bimbi, passeggini, lettini, seggiolini per auto, accessori per neonati, vestiti prémaman e altro ancora. Insomma, tutto quanto serve in famiglia, in ottimo stato, pronto per essere ceduto e “adottato” in altre case.



> DALLE 14,30 alle 18,00: Truccabimbi con la Magda Ignat



> DALLE 15,30 alle 18,00: Spettacolo di Magia e Bolle di Sapone



Possibilità di pranzare con ottimo cibo e tanto divertimento per tutta la famiglia!

COLAZIONE: cornetti dolci e salati, bomboloni, toast, pizza

PRANZO: Gramigna alla salsiccia, al ragù, penne al pomodoro, Lasagne, Insalate, Caprese, Bresaola, Piadine, Crescentine, Panini



INGRESSO ED ANIMAZIONE GRATUITA