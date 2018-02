"Fantasie": rassegna Dulcamara Circus

INGRESSO GRATUITO, USCITA LIBERAMENTE A CAPPELLO.

SPETTACOLO DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI CIRCO DI OZZANO E.



Ognuno di noi vive nel proprio piccolo pianeta che si è creato nel segreto della sua Fantasia. Ma se si diventa troppo grandi il nostro piccolo pianeta ci starà sempre più stretto. Tutto l’infinito che è negli uomini lo possiamo trovare dentro e intorno a questi pianeti. I tesori rari sono visibili solo ai piccoli uomini, che guardano al mondo con gli occhi di un bambino. In equilibrio precario sulle sfere e sospesi in aria, gli allievi della Scuola di circo di Ozzano creano atmosfere e mondi fantastici, giocando a far tornar bambini tutti quanti, anche se solo per un attimo.