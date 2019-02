Fantasmagorai in the new, old century

La XVI edizione di Fantasmagoria riparte dalla rassegna dello scorso anno, dalla fine degli anni 1990 e si inoltra nel nuovo millennio.

Fantasmagoria presenta una scelta accurata dei film più importanti degli anni del 2000, incrociando il passato con il tempo presente.

Questo nuovo secolo, atteso dal mondo, per le sue valenze simboliche e culturali, sognato dagli artisti e dagli intellettuali del Novecento, sta rappresentando per tutti noi un tempo attuale che viviamo un pò disillusi, scettici sulle “Meraviglie del 2000” immaginate all’alba del secolo precedente.



Nella XVI rassegna sono presenti 10 lungometraggi scelti con la consueta attenzione e 3 percorsi critici particolari che riguarderanno il grande pioniere del cinema fantastico, Georges Méliès e Walt Disney, l’uomo che ha portato nel mito moderno il Cinema di Animazione.

La rassegna cinematografica è aperta a tutti gli appassionati e studiosi del cinema e agli Studenti dell’Accademia di Belle Arti e dell’Università di Bologna.



Si accede tramite l’acquisto di una tessera cumulativa di dieci incontri-proiezioni del costo di € 25, in vendita all’entrata del cinema, i giorni delle proiezioni. Non sono previste singole entrate.



L’Accesso è gratuito per gli Studenti dell’Accademia iscritti al corso di “Storia del Cinema” del Prof. Carlo Mauro, grazie a una convenzione stipulata tra l’Accademia di Belle Arti e il Cinema ODEON.

