Fantateatro e “Un’estate… Mitica”: è la volta di “Apollo e Artemide, il sole e la luna”

Prosegue anche nel mese di luglio la rassegna di Fantateatro “Un’estate… Mitica” che questa settimana propone dal 9 all'11 luglio – ore 20.45 – lo spettacolo “Apollo e Artemide, il sole e la luna”.

Apollo e Artemide sono due gemelli nati dall’unione di Zeus con Leto. Artemide fu la prima dei gemelli a nascere, e in seguito aiutò la madre nel parto di Apollo. La dea nacque in una notte di plenilunio, che fu da allora il giorno del mese a lei consacrato, mentre al fratello Apollo venne dedicato il sole. Fantateatro racconta al giovane pubblico le gesta e le imprese di queste due fondamentali divinità greche con eleganza ed epicità, spaziando dalla musica e alla poesia, attività presiedute da Apollo, alla natura selvaggia e alla purezza, legate ad Artemide.

Presente all'interno di Bologna Estate 2019, il ricco cartellone promosso dal Comune di Bologna, “Un’estate… Mitica!” è la rassegna di Fantateatro che, con un ricco programma, ripercorre le storie dei maggiori protagonisti del mito greco. Un’iniziativa che si pone l’obiettivo, caro a Fantateatro, di avvicinare con spensieratezza e leggerezza i bambini ai più grandi classici della letteratura e del teatro antico.

Adattati e diretti dalla regista Sandra Bertuzzi, gli spettacoli ripropongono anche nella loro fruizione le ambientazioni dell’antico teatro greco. Gli attori di Fantateatro infatti scendono dal palco per trovare il loro spazio scenico nel cortile del Teatro Duse che, per l’occasione, si trasforma in una splendida cornice a cielo aperto pronto ad accogliere grandi e piccini. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno all’interno del Teatro Duse.

I prossimi titoli in cartellone:

16, 17 e 18 luglio | ORFEO il musicista capace di incantare

3, 4 e 5 settembre | GIASONE E GLI ARGONAUTI alla ricerca del vello d’oro

10, 11 e 12 settembre | EROS E PSICHE la favola d’amore più bella di tutti i tempi