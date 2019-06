Fantateatro: estate all'insegna dei classici greci

Fantateatro entra nel vivo degli appuntamenti estivi e, lunedì 10 e martedì 11 alle ore 20.45, nella suggestiva corte interna del Teatro Duse dà il via alla seconda edizione della rassegna teatrale “Un’estate… Mitica!”.

In occasione di questo primo appuntamento la compagnia di Sandra Bertuzzi propone “Icaro, il ragazzo che riuscì a volare”. Figlio di Dedalo, Icaro si ritrova a vivere rinchiuso nel labirinto creato dal padre per tenere segregato il Minotauro. Stanchi di essere prigionieri di quelle mura, Dedalo e Icaro cercano di fuggire grazie a delle ali realizzate con la cera. Malgrado gli avvertimenti del padre di non volare troppo in alto, Icaro – preso dall'ebbrezza del volo - si avvicina fino al sole. Con poesia e delicatezza, Fantateatro propone questo celebre mito sul superamento dei propri limiti.

Presente all'interno di Bologna Estate 2019, il ricco cartellone promosso dal Comune di Bologna, “Un’estate… Mitica!” è la rassegna di Fantateatro che, con un ricco programma, ripercorre le storie dei maggiori protagonisti del mito greco. Un’iniziativa che si pone l’obiettivo, caro a Fantateatro, di avvicinare con spensieratezza e leggerezza i bambini ai più grandi classici della letteratura e del teatro antico.

Adattati e diretti dalla regista Sandra Bertuzzi, gli spettacoli ripropongono anche nella loro fruizione le ambientazioni dell’antico teatro greco. Gli attori di Fantateatro infatti scendono dal palco per trovare il loro spazio scenico all’interno del cortile del Teatro Duse che, per l’occasione, si trasforma in una splendida cornice a cielo aperto pronto ad accogliere grandi e piccini. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno all’interno del Teatro Duse.

I prossimi titoli in cartellone:

18, 19 e 20 giugno | PANDORA e il vaso segreto

25, 26 e 27 giugno | PERSEO l’eroe leggendario che sconfisse Medusa

2, 3 e 4 luglio | DIONISIO il dio delle feste e dei banchetti

9, 10 e 11 luglio | APOLLO E ARTEMIDE il sole e la luna

16, 17 e 18 luglio | ORFEO il musicista capace di incantare

3, 4 e 5 settembre | GIASONE E GLI ARGONAUTI alla ricerca del vello d’oro

10, 11 e 12 settembre | EROS E PSICHE la favola d’amore più bella di tutti i tempi