Fantateatro: doppio appuntamento domenica 11 marzo

Doppio appuntamento in provincia con le avventure di Fantateatro: domenica 11 marzo in scena “La cicala e la formica” e “Il gatto con gli stivali”. Doppio appuntamento per la compagnia bolognese Fantateatro che domenica 11 marzo è in scena in provincia di Bologna con ben due spettacoli in contemporanea, alla Sala Biagi D’Antona di Castel Maggiore con “La Cicala e la formica” e al Cine Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto con “Il Gatto con gli stivali”.

A Castel Maggiore presso la Sala Biagi D’Antona, con spettacolo alle ore 16.30, la compagnia di Sandra Bertuzzi propone il riadattamento della celebre favola di Esopo portando in scena la storia della cicala canterina e della laboriosa formica. Le due protagoniste con Fantateatro diventano Mala Cicala e Pica Formica, proprietarie del Pub “Il Tronco Secco” dove ogni sera, mentre Mala la Cicala si esibisce con numeri e sketch, a Pica la Formica tocca lavorare in cucina.

Pica, ormai esasperata, rompe la società e caccia via Mala che rimane senza riparo durante i mesi freddi. Sarà il Natale ad avvicinare di nuovo le due amiche che riscopriranno il piacere di stare insieme, valorizzando le differenze reciproche e collaborando per realizzare i progetti comuni.

Sempre alle 16.30, ma presso il Cine Teatro Fanin a San Giovanni in Persiceto, Fantateatro fa rivivere a grandi e piccini le incredibili avventure de “Il gatto con gli stivali”. Attraverso diversi linguaggi artistici, la compagnia teatrale bolognese condurrà il pubblico tra le pagine della celebre fiaba di Charles Perrault dove, attraverso lo stravagante gatto parlante e i suoi duelli di spada e d’ingegno, scoprirà come la vera nobiltà sia un affare di cuore.

Mescolando fantasia, azione e avventura Fantateatro regala ancora una volta a grandi e piccini spettacoli esilaranti e coinvolgenti che, in maniera divertente, raccontano del mondo dei bambini, un mondo dove il tempo non ha spazio e la fantasia regna sovrana.

Biglietti Cine Teatro Fanin

€ 7,00 Prevendite presso la biglietteria del Cine Teatro Fanin, su www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Best Union.

Biglietti Sala Biagi D’Antona

€ 5,00 + € 1,50 (d.p.) Prevendite su www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Best Union.