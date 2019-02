Fashion in Flair, la mostra-mercato che da sempre promuove il Made in Italy nel settore dell’Alto Artigianato e della Moda, riparte nel 2019, con una doppia edizione in una location tutta da scoprire.

Dopo il grande successo dell’edizione 2018 a Lucca, quest’anno l’attesa kermesse propone due appuntamenti importanti per sostenere e favorire la conoscenza delle eccellenze dell’artigianato italiano. Due appuntamenti dunque, un’edizione speciale a Bologna, nel mese di Aprile, all’interno dei modernissimi spazi di Fico Eataly World, ed una seconda tappa a Lucca, ad Ottobre, nella prestigiosa cornice di Villa Bottini, dove la manifestazione è ormai ‘di casa’.

Sarà la città di Bologna, con il suo “parco dedicato al cibo” più grande al mondo, ad accogliere la prima tappa del 2019, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 Aprile.

Promossa dall'Associazione Culturale "Eccellenti Maestrie", con la collaborazione dello Studio GAA che ha curato gli aspetti progettuali, patrocinata da Comune di Lucca e Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Fashion in Flair for Fico riconferma e rafforza, come proprio obiettivo, la volontà di valorizzare l’alto artigianato e la moda, selezionando prodotti unici, originali e raffinati e promuovendo la cultura del made in Italy.

Fashion in Flair for Fico approda, con i suoi 95 selezionati artigiani, all’interno di un spazio solitamente dedicato a tutta la meraviglia della biodiversità italiana nel settore food, per offrire al pubblico un ‘viaggio nel viaggio’. Un palcoscenico d’eccezione, una vetrina speciale che metterà in mostra l'eccellenza delle produzioni Made in Italy nei settori dell’abbigliamento e degli accessori moda, dei gioielli, del beauty care e dei complementi d’arredo.

Per gli espositori interessati a ricevere maggiori informazioni:

email: espositori@fashioninflair.com /cell. +39 333 1540263