Favole in città con l’open bus turistico

A spasso per la città con l’open bus turistico, per ascoltare i nuovi racconti animati



La casa editrice Picarona organizza un tour a bordo dell’open bus turistico, durante il quale, in giro per la città, gli attori della scuola di teatro “Galante Garrone” interpreteranno alcuni racconti per bambini.



Ogni bambino riceverà in OMAGGIO un libro a sua scelta tra quelli proposti



Il tour prevede quattro punti spettacolo, Giardino Santa Teresa Verzeri (Piazza del Baraccano), Piazza Carducci , Porta Saragozza (Museo della Beata Vergine di S.Luca) e Terrazza Panoramica di San Michele in Bosco, dove gli attori eseguiranno alcune performance ispirate ai testi dei libri di Picarona .



Sabato 14 e Sabato 28 Aprile 2018

Punto di ritrovo: presso il parcheggio in Piazza del Baraccano 46 – Bologna



Primo gruppo: partenza alle ore 15.30



Secondo gruppo: partenza alle ore 17:00

Ticket:



Bambini 9 € (0-8 anni)

Adulti 13 €

Per informazioni e prenotazioni:



tel : +39 366 6161319



email: info@cityredbus.com

