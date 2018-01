Febbraio in libreria... con i più piccoli

Ritornano, anche per il mese di febbraio, gli appuntamenti in libreria con i più piccoli.



Questa volta i temi trattati saranno due, in linea con quelli definiti dalla programmazione di FICO Eataly World: il Carnevale e la Pasticceria.



Ecco i nostri appuntamenti:



- Domenica 4 febbraio / ore 11.00

“SI MASCHERI CHI PUÒ” – letture a voce alta e laboratorio creativo

Il Carnevale, si sa, è il periodo più divertente dell’anno, in cui è possibile essere qualcun altro o qualcos’altro: l’importante è mascherarsi! Leggiamo e proviamo a creare la nostra maschera insieme! E tu chi vuoi essere?



- Domenica 25 febbraio / ore 11.00

“TORTE IN TESTA” – letture a voce alta e laboratorio creativo

Che sia alla fine di un pasto, che sia di compleanno o per la merenda, i bambini non riescono a dir di no alle torte. E allora, troviamo queste prelibatezze tra le pagine di un libro e poi, proviamo a creare (con carta e colori) quella che abbiamo in testa.



Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e pensati per i piccoli (4-7 anni)



Per info e prenotazioni:

tel. 051 002 9260

mail libreria.fico@librerie.coop.it