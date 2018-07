Federico Poggipollini live a Crespellano

Federico Poggipollini venerdì 13 luglio alle 21.00 è alla Ca’ Vecchia (via Puglie 34, Loc. Crespellano). Poggipollini presenta Nero, il suo quarto album da solista dopo Via Zamboni 59 (1998), Nella Fretta Dimentico (2003) e Caos Cosmico (2009). Realizzato con strumenti d’epoca italiani, scritto con le persone che compongono la sfera della sua vita privata, Nero è un disco fortemente ispirato al blues e al garage rock anni 60, ma rivisto in chiave contemporanea. Per registrarlo sono stati usati esclusivamente strumenti di fabbricazione italiana d’epoca. Ingresso a offerta libera