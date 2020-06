Federico Poggipollini: "Canzoni Rubate" live a ingresso gratuito

Martedì 30 giugno Federico Poggipollini - Canzoni Rubate alle ore 20:30 alla "La Collina delle Meraviglie".

Concerto del chitarrista di fama nazionale Federico Poggipollini. Per l’occasione Poggipollini anticipa, per la prima volta dal vivo, il suo nuovo album “Canzoni Rubate” che uscirà a ottobre 2020, l’album di cover dedicato a piccole perle della musica italiana, riarrangiate e reinterpretate dal musicista bolognese. Saranno eseguiti alcuni brani del nuovo lavoro di Poggipollini, oltre all'ultimo singolo “il chiodo” omaggio a Freak Antoni e agli Skiantos, rivisitazione in chiave acustica di uno dei brani meno conosciuti ma più intensi della band bolognese.

Canzoni Rubate

Federico Poggipollini, voce e chitarra

Ivano Zanotti, batteria

Marco Prati, basso e cori