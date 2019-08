"Feido a gogo con Lido": commedia teatrale

Rappresentazione teatrale: " Feido a gogo con Lido"



Adattamento de "La Purga di Bebè" e "A me gli occhi" di Georges Feydeau



obbligatoria prenotazione.



presso la Sede del Circolo in viale Felsina, 52 - Bologna.

Ingresso ad offerta libera.



Per informazioni e prenotazioni,

Mail: claudio.bolognini@gmail.com - info@fossolo.it

Tel: 347.3958943 - 331.4920436