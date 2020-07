Proiezioni serali sonorizzate sulla facciata del Municipio, con fotografie dedicate alla vita e al lavoro del regista provenienti dall’archivio del Giornale D’Italia a Persiceto e dal Fondo Franco Pinna, nell’ambito di “Fellini100: sogni di provincia”, rassegna estiva dedicata a Federico Fellini, in occasione del centenario dalla nascita del regista, in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna.

La rassegna fa parte del programma culturale “Estate in piazza”, organizzato dal Comune di Persiceto nell’ambito di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Domenica 12 luglio presso il Chiostro di San Francesco, alle ore 21.15 si terrà “Attenti a quei due”, spettacolo di marionette con la Compagnia “La Fabiola”, nell’ambito di “Fellini100: sogni di provincia”, rassegna che propone proiezioni di film ed esibizioni di artisti di strada dedicate a Federico Fellini, in occasione del centenario dalla nascita del regista, in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna: Giulio e Fabiola sono due marionette estremamente sofisticate, attentamente sviluppate negli anni, che muovono non solo tutte le parti del corpo, ma anche i dettagli del viso ed interagiscono tra di loro e con il pubblico in maniera molto naturale, abbattendo la parete che divide la realtà dalla finzione; seguiranno le seguenti esibizioni: nel Chiostro di San Francesco, il 19 luglio, “Elettroselvatico”, spettacolo di circo-teatro con SuperTecnicolè; in piazza del Popolo, il 26 luglio, “Mr. Maraviglia” esibizione di fachirismo comico, il 2 agosto acrobazie aeree con “Pink Mary” e il 9 agosto giocoleria con “Dottor Stock”. Tra luglio e agosto il Chiostro di San Francesco ospiterà le seguenti proiezioni dedicate a Fellini il venerdì alle ore 21.15: 17 luglio, Lo sceicco bianco; 24 luglio, I Vitelloni; 31 luglio, La dolce vita; 7 agosto, Otto e mezzo; 21 agosto, Amarcord; 28 agosto, Luci del varietà.