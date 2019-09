FEMINOLOGICA 2

RASSEGNA DI TEATRO CIVILE AL FEMMINILE

10-17 SETTEMBRE 2019

Parco di Villa Spada, Via di Casaglia 3 - Anfiteatro

Dalle 19:00 apertura stand gastronomico

Spettacoli ore 21:00*



EVENTI A OFFERTA LIBERA



Direzione artistica: Simona Sagone



PROGRAMMA:

- Martedì 10 settembre ore 21:00 – “UNA DONNA FRA I MILLE”

Storia di una donna dimenticata: Rosalia Montmasson, a cura di Ass. Rimacheride. Lettura drammatizzata tratta da “La ragazza di Marsiglia” di Maria Attanasio. Rielaborazione drammaturgica di Luisa Vitali Con: Luisa Vitali, Luisa Cavicchi



- *Giovedì 12 settembre ore 19:00 “MAESTRO IMPRO”

spettacolo di improvvisazione teatrale a cura di Zoè Teatri



- Giovedì 12 settembre ore 21:00 “LE REGOLE DEL MIGRARE”

Storie di donne migranti. Spettacolo a cura di Associazione Youkali APS vincitore del Premio AMITIE' per le creatività plurali del Comune di Bologna 2013, con Simona Sagone- voce e drammaturgia, Mirco Mungari- polistrumentista e la partecipazione di Sonila Kaceli, voce



- Martedì 17 settembre ore 21:00 “LAMENTO DI LUISA BRANCACCIO IN MORTE DI SUA FIGLIA ISABELLA DI MORRA”

Spettacolo teatrale e musicale, drammaturgia di Mirco Mungari, con Simona Sagone, Luisa Vitali, Voci recitanti; Mirco Mungari, e Guido Sodo, chitarre, mandolino, percussioni; Gaia d’Elia, Voce. A cura delle Associazioni Youkali, Medinsud, e Rimacheride



Dalle 19:00 tutte le serate sarà allestito STAND GASTRONOMICO con panini vegetariani o con porchetta di Ariccia, bibite e birra a cura di Circolo Arci Guernelli e il tavolo dei libri al femminile in collaborazione con Trame Libreria Bookshop