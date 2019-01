Feng Shui: come l'ambiente influenza la qualità del sonno

Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitare alla partecipazione gratuita al corso curato da Jessica Cavina di Spazio Umano per fornire gli strumenti di base per organizzare o trasformare la camera da letto con efficacia e consapevolezza.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA su sociale.immobiliaresanpietro.it



Ogni stanza dell’abitazione ha un ruolo importante, la camera da letto ha il compito di accoglierci durante la fase del sonno, funzione fondamentale per rigenerare il nostro organismo e consentirci di affrontare la giornata con maggiore energia.



Per abbandonarci a Morfeo e dormire sonni profondi, lo spazio - per sostenerci e facilitarci nel riposo - deve rispondere ad alcune caratteristiche fondamentali, deve soddisfare dei bisogni profondi innati.



Grazie al Feng Shui, durante l’incontro, comprenderemo come sfruttare al meglio il potenziale della nostra camera da letto.



Temi principali dell’incontro:



come il corpo risponde agli stimoli ambientali;

come valutare la migliore disposizione degli arredi in camera da letto;

quali sono i colori che facilitano il riposo;

quanto influisce la scelta dei materiali sulla qualità del sonno;

cosa evitare in camera da letto;

l’uso degli specchi nella stanza dedicata al riposo;

le camere dei bambini;

la scrivania in camera.

Obiettivo della serata è fornire a tutti i partecipanti gli strumenti di base per organizzare o trasformare la camera da letto con efficacia e consapevolezza.



I partecipanti sono invitati a portare una planimetria della loro abitazione con gli arredi indicati nella camera da letto, così da poter applicare gli strumenti appresi durante l’incontro e avere un confronto diretto con la relatrice Jessica Cavina.



La conferenza sarà informativa, aperta interattiva, lasciando ampio spazio a domande e chiarimenti.



Il corso gratuito, organizzato da Family Academy by Immobiliare San Pietro.



Ti aspettiamo alle 19:30 per un aperitivo



JESSICA CAVINA



Interior Designer e Consulente Feng Shui. È diplomata presso la Scuola di Specializzazione in Feng Shui e Architettura del Benessere di SpazioUmano (www.spazioumano.com).



Svolge attività di consulenza Feng Shui per privati e aziende, sia per abitazioni sia per attività lavorative.



Da oltre quindici anni nel mondo dell’abitare, si occupa di progettazione d’interni integrando le conoscenze del Feng Shui al proprio background professionale di arredatrice, mettendo al centro del progetto l’essere umano con l’intento di soddisfare i bisogni autentici legati allo spazio.



Fa parte del corpo docenti della Scuola di Specializzazione in Feng Shui e Architettura del Benessere di SpazioUmano, e tiene il Corso Introduttivo di Feng Shui anche all’interno del percorso formativo di alcune scuole di naturopatia.



All’interno del team di SpazioUmano svolge inoltre attività di divulgazione e diffusione del Feng Shui.

È iscritta a SIAF in qualità di operatore olistico specializzato in Feng Shui.

