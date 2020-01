Fengh Shui: scoprire le energie della tua casa per migliorare la tua vita

Family Academy di Immobiliare San Pietro è lieta di invitare alla partecipazione gratuita all'incontro curato dalla relatrice Paola Marabini, per fornire gli strumenti di base per capire come le energie della tua casa possono influenzare la tua vita.

FENG SHUI: SCOPRI LE ENERGIE DELLA TUA CASA PER MIGLIORARE LA TUA VITA.



È vero che l’ambiente intorno a noi, sia interno che esterno, influenza così tanto le nostre vite? L’allestimento interno di una casa può influenzare la buona o non buona riuscita di una relazione di coppia, l’armonia familiare, la vita lavorativa e addirittura la nostra situazione economica? E ancora, è vero che allestimento e orientamento cardinale di una attività possono fare la differenza tra guadagnare bene o essere sopraffatti dalle spese? Abitare in corrispondenza di una falda acquifera può influenzare la fisiologia umana al punto da fare “lievitare” il peso delle persone? Esiste davvero il famigerato “punto dei soldi”?



Di seguito gli argomenti trattati durante l’incontro:

Cenni su come è nato il Feng Shui e su quali principi della natura si basa

Excursus storico sulle abitazioni dalle caverne alle case /appartamenti

Importanza dell’ambiente esterno ed interno per l’abitazione/ luogo di lavoro

Come capire se la casa ci sostiene o ci rema contro nel raggiungimento dei nostri obiettivi lavorativi, economici, di relazione, ecc…?

Esempi pratici

Che cos’è e a cosa serve la geobiologia e come interagisce con il nostro corpo

Uso dei colori e materiali e posizionamento degli arredi principali in casa per favorire la rigenerazione e l’armonia

Consigli su cosa fare e cosa evitare per sostenere la relazione di coppia ed evitare i litigi

La relatrice è lieta di rispondere alle domande dei presenti. Naturalmente è preferibile che le domande siano supportate da fotografie della propria abitazione sia in interni che in esterni più dettagliate possibile. Chi vuole può portare anche la planimetria.



LA RELATRICE PAOLA MARABINI

Paola Marabini, docente e consulente di Feng Shui, esperta in Ba Zi (astrologia energetica imperiale orientale), operatrice per le indagini geobiologiche e geobiofisiche, interior designer, master Reiki, iscritta al registro degli operatori olistici SIAF Italia con nr. ER 159P OP. Disciplinata dalla legge 4/2013. Inizia a studiare Feng Shui e Ba Zi 13 anni fa’e si diploma 11 anni fa’ con la Imperial School of Feng Shui of London e con la Creative Feng Shui. Da allora esegue consulenze in tutta Italia, divulga e insegna in varie sedi tali argomenti. Dopo 2 anni di studio e un esame pratico, nel 2011, ottiene la qualifica di operatrice per le indagini geobiologiche e geobiofisiche con l’Istituto Gea Italia (fratello del Forschungskreis

tedesco ).



Relatrice al congresso nazionale di Feng Shui nelle recenti edizioni a Bologna. Da sempre appassionata di progettazione di interni ed esterni, aiuta famiglie, single e imprenditori a raggiungere i propri obiettivi utilizzando l’ambiente a proprio favore. Integra le conoscenze di Feng Shui con quelle di geobiologia e di Ba Zi , perché non le basta analizzare un ambiente senza metterlo in relazione alle caratteristiche energetiche delle persone che lo vivono. Avida di conoscenza, continua costantemente la sua formazione seguendo corsi di approfondimento e nuove tecniche perché non si impara mai abbastanza !







L'incontroè gratuito, organizzato da Immobiliare San Pietro, sarà curato da Paola Marabini.



