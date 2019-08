Ferragosto all'Arena Puccini: "Il professore e il pazzo"

Giovedì 15 agosto, al cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario, proiezione di Il professore e il pazzo con Mel Gibson e Sean Penn

Un Ferragosto tra genio e follia, letteratura, cinema ed emozioni forti: giovedì 15 agosto alle ore 21.30, sullo schermo dell’Arena Puccini, il cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario, promosso da Fondazione Cineteca di Bologna insieme a Itc Movie (via Sebastiano Serlio 25/2), è in programma la proiezione del film Il professore e il pazzo di P.B. Shemran.

Uscito in Italia lo scorso 21 marzo, Il professore e il pazzo racconta la storia vera della creazione dell’Oxford English Dictionary, il monumentale dizionario della lingua inglese antica e moderna, mettendo per la prima volta insieme due pesi massimi del cinema mondiale, Mel Gibson e il due volte premio Oscar come miglior attore Sean Penn.

Nel 1857 viene affidata al professor James Murray (Mel Gibson) la redazione del primo dizionario al mondo che racchiuda tutte le parole di lingua inglese. Per far ciò avrà l’idea di coinvolgere la gente comune invitandola a mandare via posta il maggior numero di parole possibili. Arrivato però ad un punto morto, riceve la lettera di William Chester (Sean Penn), un ex professore ricoverato in un manicomio perché giudicato malato di mente. Le migliaia di parole che il Chester sta mandando via posta sono talmente fondamentali per la compilazione del dizionario, che i due formeranno un’insolita alleanza che si trasformerà in una splendida amicizia.

Drammi, omicidi, tradimenti, storie d’amore, Il professore e il pazzo intreccia diversi generi in un racconto avvincente su due uomini straordinari che, attraverso un’improbabile amicizia e contro temibili avversari, hanno scalato una delle vette più alte della ricerca accademica, cambiando per sempre il corso della storia della letteratura.

Gli spettacoli all’Arena Puccini iniziano alle ore 21.30 (apertura cassa ore 20.45). I prezzi di ingresso sono 6 euro per il biglietto intero e 5 euro per il ridotto: under 11 e over 60, clienti Unipol Banca, soci Dlf, soci Coop (la tessera è individuale), soci Coop Dozza, possessori Card Musei Metropolitani Bologna, studenti universitari, Amici Cineteca di Bologna, Agis Cinema, militari, Circolo Dozza Atc. Con la Puccini Card, un omaggio ogni quattro ingressi.

L’Arena Puccini è in via Sebastiano Serlio 25/2, con ingresso da via Serlio o dal parcheggio di via Stalingrado. Sono presenti un servizio bar interno e due punti ristoro: Pizzartist (dalle ore 18.00 alle 24.00), il ristorante Fuori orsa (dalle ore 18.30 alle 01.00) e Kinotto Bar (dalle ore 9.00 alle 24.00; venerdì e sabato fino alle ore 2.00). Da Pizzartist e Fuori Orsa prevendita dei biglietti dell’Arena Puccini a prezzo ridotto.