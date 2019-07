Ferragosto in città: i 10 eventi da non perdere il 15 agosto a Bologna

Restare in città, costretti dal lavoro, dagli impegni familiari o per volontà? Non è poi così male: di noia non si muore di certo, anzi: sono diversi gli appuntamenti per il giorno di Ferragosto.

Ecco cosa fare a Bologna a Ferragosto:

1. Ferragosto: l'antica Fiera di Pianoro

Antica fiera di Pianoro e festa di S.Maria Assunta a Pianoro: il 15 agosto 2019, come ogni anno, torna la fiera agricola, con rievocazione storica degli antichi mestieri, prodotti tipici e cucina gustosa. Pianoro: comune 051 6529105

2. Afrocaribe di Ferragosto

Un Ferragosto davvero speciale? Al Battiferro uno scatenato gruppo Afrocaribe guidato da Sandra, Marc, Jairo e Sara. Un'atmosfera suggestiva per trascorrere una festa a base di SALSA & KIZOMBA con la selezione musicale di Marc & Jairo dj's. Che siate ballerini esperti o neofiti di questi balli, vi possiamo assicurare che vi divertirete a conoscere i passi a inizio serata e ancor di più quando improvviserete, creando combinazioni divertenti con la musica che coinvolgerà anche i più timidi. La serata Afrocaribe di Ferragosto sarà fatta di passione, energia ed interpretazione personale. Ingresso libero, con consumazione minima richiesta € 7.00

3. Burattini a Palazzo d'Accursio

Rassegna di teatro di figura con la direzione artistica Riccardo Pazzaglia: appuntamento anche a Ferragosto con uno spettacolo alle ore 21.00. Spettacoli, incontri, performances, conferenze e piccoli laboratori per i più piccini. Il meglio del repertorio burattinesco, divertimento assicurato con Fagiolino e Sganapino. Ingresso 6 € - bambini children 5 € (riduzione anche per i soci Coop Alleanza 3.0 e i soci AICS). L'ampio porticato consente lo svolgimento degli spettacoli anche in caso di maltempo.