Un Ferragosto “Fico” per chi resta in città

Il 15 agosto Eataly World resta aperto e propone 45 punti ristoro, tour, corsi, produzione dal vivo ed eventi per grandi e piccini: dal viaggio nell’universo del pomodoro alla mostra dedicata all’affascinante storia dell’automobilismo “Sudore e Polvere” con le “macchine di pittura” per i bambini



Anche a Ferragosto FICO Eataly World è aperto, come ogni giorno, dalle 10 del mattino fino a mezzanotte: 45 luoghi ristoro dove assaggiare le eccellenze della gastronomia italiana, dal Nord al Sud del Paese, botteghe e mercato per fare la spesa e rifornirsi di ogni prelibatezza, fabbriche che producono dal vivo, tour per conoscere il parco e corsi per imparare i segreti della nostro cibo, una ricca libreria, campi da beach volley, il mini-golf all’esterno, e aree dedicate allo sport per giocare e divertirsi come in spiaggia, al fresco! Non vanno in vacanza neppure gli oltre 200 animali, mucche e galline, caprette, conigli e tanti altri; sarà come sempre possibile passeggiare nei campi e negli orti, per scoprire l’inestimabile ricchezza della biodiversità italiana.



COSA FARE A FICO IL GIORNO DI FERRAGOSTO

Pranzare, cenare, gustare uno spuntino, fare la spesa, ma non solo: il 15 agosto alle 18.30 nel Teatro Arena inaugura la mostra “Sudore e Polvere”, esposizione itinerante nei musei del Nord Italia a cura degli artisti tedeschi Bernd Luz e Klaus-Peter Frank. La mostra presenta opere d’arte legate alla corsa automobilistica nella storia; un omaggio ai più affascinanti veicoli che ancora oggi entusiasmano ed emozionano il pubblico italiano e straniero.



Per i più piccoli, per il vernissage della mostra, gli artisti Bernd & Klaus organizzeranno un laboratorio gratuito per insegnare ai bambini a dipingere in libertà utilizzando i “finger max”, dei pennelli speciali ideati proprio da Klaus-Peter Frank. I bimbi potranno giocare trasformando le loro dita in “macchine di pittura” e divertirsi creando i propri quadri dedicati alle auto e alla natura.



Agosto è il mese del pomodoro: anche nella giornata del 15 non mancherà l’appuntamento, a ingresso libero, “Cogliere l'attimo... e il pomodoro”, un viaggio nel mondo del rosso e succoso frutto. Partenza alle 11.30 da RossoPomodoro: i Mutti Ambassador accompagneranno i visitatori durante ogni fase produttiva, la raccolta del pomodoro, la selezione delle macchine raccoglitrici, la trasformazione nello stabilimento, fatta sempre in giornata per conservare la bontà naturale del re della cucina italiana.



Bologna, 10 agosto 2018

