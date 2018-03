Sabato 24 marzo "MercatoVIVO": festa Afro Funk Revolution! con i BantuBeat.

Il Mercato Sonato si tinge dei colori dell'Africa con la seconda festa Afro Funk Revolution! ed il ritorno dei BantuBeat. In apertura sul palco i Jedbalak, Gnawa Beats & Moroccan'Roll – 21.30

Dalle 24 Dj Pablo e la sua World Music.

I Jedbalak utilizzano elementi della grande tradizione musicale degli Gnawa del Marocco come punto di partenza per un discorso musicale che vuole rappresentare un ponte tra passato presente e futuro, fondendo canti la cui origine si perde nei secoli, con sonorità e stili del nostro tempo.

I BantuBeat, che contano da aprile 2015 piu di 40 concerti, presenteranno il nuovo repertorio di brani originali, all’insegna della contaminazione tra musica africana, jazzistica, etnica e funky.

Ingresso: 3 euro

A cura di Bantubeat e Mercato Sonato