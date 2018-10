La Festa degli Alberi con marroni e vin brûlé

Domenica 28 ottobre 2018, alle ore 10, presso il Giardino del Tarassaco, in via Panoramica (all’ingresso del Parco della Chiusa) si terrà l’edizione 2018 della Festa degli Alberi. Parteciperanno il sindaco Massimo Bosso, l’assessore all’Ambiente Barbara Negroni, Fabio Abagnato, assessore ai Saperi e Nuove generazioni e Marco Battistini, presidente Consiglio di Istituto I.C. Centro, i familiari e gli amici di Gabriele.

Alle ore 10.00 vi sarà anche il saluto delle Autorità e di Michele Vignodelli, consigliere regionale del WWF. A seguire: dedica del Giardino a Gabriele Giunchi, genitore, cittadino, volontario, che per anni si è preso cura di questo spazio. Dopo la cerimonia di piantumazione simbolica vi sarà la distribuzione degli attestati “Un albero per ogni nato” ai genitori presenti e merenda per ogni bimbo/a. Alle ore 10.30 “Piccolissimi in natura”, Il piccolo nido Orma dell'Associazione Nespolo insieme allo spazio bimbi La Chiocciola propongono un percorso sensoriale e motorio in natura, per bambini da 0 a 36 mesi.

Alle ore 14.00 Casa per l’Ambiente in festa con attività per grandi e per bambini, passeggiata naturalistica, laboratorio con la creta (dai 6 anni in su); Giochi, “Eticopoli: conosco quello che uso” e “Ognuno ha i suoi tempi” e in più una mostra fotografica.

E per finire... marroni e vin brûlé a offerta libera.

Sabato 27 e domenica 28 ottobre si terrà anche la manifestazione “Arboricoltura moderna in Emilia Romagna, valorizzare l'albero ornamentale” una due giorni sulla cura dell'albero e il treeclimbing a cura del SIA (Società Italiana di Arboricoltura).

Questo il programma:

Sabato 27 ottobre:

- Ore 9,00 nell’ Area verde di Piazza dei Caduti: cantiere dimostrativo di potatura in Treeclimbing e valutazione di stabilità a cura di operatori su fune specializzati e professionisti del settore.

- Ore 14,00 presso il Cedro Monumentale del Parco della Chiusa: “Corda singola, corda doppia: due tecniche a confronto”: workshop a cura della Sezione Tecnica di Treeclimbing della SIA.

Domenica 28 ottobre:

- Ore 9,00 presso il Cedro Monumentale del Parco della Chiusa: workshop sulla sicurezza degli operatori su fune, a cura della Sezione Tecnica di Treeclimbing della SIA.

- Ore 14,00 al Vivaio comunale per la Biodiversità di Villa Sampieri Talon: seminari e discussione.