Festa dallo stile tutto Americano in via Sebastiano Serlio

Grande evento di inizio estate in stile U.S.A.: Elvis, pistoleri e cow boys La Casa-Residenza per Anziani “I Platani” prepara una festa di grande effetto.

Sabato 2 Giugno, a partire dalle ore 16.00, prende il via la prima parte di un pomeriggio ricco di intrattenimento presso la Casa-Residenza per Anziani “I Platani”, in via Sebastiano Serlio 22 - Bologna. Gli ospiti della struttura festeggeranno l’inizio dell’estate con una festa dallo stile tutto Americano.

Protagonista dell’evento sarà il fantastico Joe Bavota, che con la sua voce e la sua band imiterà il grande Re del Rock and Roll, Elvis Presley, ricalcando tutta la sua storia personale e professionale. L’evento sarà una vera e propria festa in stile Americano che durerà tutto il pomeriggio e oltre all’esibizione del “Re”, vedrà anche la presenza del gruppo “The Rancheros”, capaci di ricreare atmosfere in stile western, più varie esibizioni di ballo country della scuola di danza “Wild angels”.

“Abbiamo voluto incoraggiare il tema dell’evento in stile Rock-Country, perché aiuta i nostri anziani a fare un tuffo in realtà differenti e a vivere piacevoli emozioni” sostiene la dott.ssa Alessandra Palermo, direttrice di struttura “Mantenere i nostri ospiti sempre attivi vuol dire infatti mantenere a lungo la consapevolezza di sé, della propria esistenza, consentendoci di vivere con gli altri e di essere riconosciuti all’interno di una comunità o di un gruppo. Perdere gravemente la memoria (come succede nelle demenze) significa progressivamente perdere la propria identità nei rapporti familiari e lavorativi, diventando dipendenti, non più autonomi nelle azioni della vita e bisognosi di tutela e protezione.”

Il servizio animazione de “I Platani” cerca dunque di rendere l’anziano attivo e partecipe in modo da soddisfare le sue richieste propositive ed assecondare le espressività creative per riscoprire alcune potenzialità latenti e di stimolare e mantenere le capacità fisiche e mentali. L’anno scorso, la festa d’estate, ormai tradizione per la struttura, ha avuto come tema la festa swing richiesta dagli ospiti stessi della Struttura.

Quest’anno “I Platani” conta anche il patrocinio del quartiere navile di Bologna, che ha promosso questa iniziativa aperta a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è fissato per Sabato 2 Giugno alle ore 16.00 in via Sebastiano Serlio 22, per ballare nel giardino privato della struttura sulle note della musica Rock and Roll proposta da Joe Bavota e la sua band con performance di sketch western e balli country per inaugurare l’estate.

“I Platani” è una Casa-Residenza per Anziani con diverso grado di non autosufficienza che dispone di 100 posti letto. Il complesso ospita inoltre un Centro Diurno in grado di accogliere 20 Utenti, che offre un importante supporto alle famiglie degli Anziani non autosufficienti laddove, seppur senza necessità di istituzionalizzazione in struttura, l’intervento socio-assistenziale a domicilio non sia sufficiente. “I Platani” da Maggio 2018 è gestita dalla Emmaus S.p.A., un network di assistenza alla terza età che presenta sei strutture per anziani in quattro regioni.