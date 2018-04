Festa della Chiusa a Casalecchio di Reno

Una festa all’insegna del RICICLO, dell’etica e del divertimento quella che ci aspetta domenica 22 aprile 2018 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in via Porrettana da via Turati a via Panoramica.

Con il patrocinio del Comune, il tavolo di Casalecchio fa Centro, la partecipazione dei commercianti e l’organizzazione di Eventi la festa sarà un tripudio di appuntamenti, degustazioni, shopping con lo Stramercato, intrattenimento, le crescentine dell’AVIS, animazioni e giochi per bambini.

Ormai fisso è l’appuntamento anche con il mercatino dei bambini e del riuso e con il laboratorio gratuito per bambini “TI-RICICLO” a cura di Eventi.

SABATO 21 APRILE la Chiusa di Casalecchio

apre le sue porte al pubblico per una visita guidata

PROGRAMMA dalle ore 10.00

- “La cucina del riuso: la seconda vita degli ingredienti” a cura dell’Istituto Alberghiero “B. Scappi”

- Stramercato, tutte le merceologie

- Opere del proprio ingegno

- Mercatino dei bambini e del riuso

- Aziende agricole

- Associazioni di volontariato

- Gonfiabili per bambini

-Consulenze alimentari e degustazione di prodotti dietetici offerti da NATUR HOUSE

- Laboratorio gratuito per bambini “TI-RICICLO”

- I giochi di una volta. Spazio giochi gratuito per grandi e piccini a cura di EVENTI

dalle ore 10.30

- Panini con salsiccia e Birra alla spina presso BAR CALEO

- Dimostrazioni di Barbecue presso ATHOS GUIZZARDI

dalle ore 10.00 alle ore 11.00

- Degustazioni di prodotti salati e dolci offerti da PANZA PEINA

dalle ore 15.00

- Crescentine allo stand dell’AVIS

- Musica dal vivo dagli anni ‘60/’70/’80 ad oggi con Maurizio Sandri, ospite Mirella offerto da 99 CENT

- Degustazione del gusto “ETNA” presso AMBARADAN

- Animazioni e Truccabimbi offerto da AMBARADAN

- Degustazione di vini e torte presso BAR DEI FIORI

dalle ore 16.00

- Degustazione del gusto “RICOTTA E AGRUMI” presso la GELATERIA TORTIAMO

- Mojito e Caipiroska alla fragola presso BAR CALEO

- Degustazione snack per i 4 zampe con omaggio presso THE BAU BROTHERS

dalle ore 17.00

- Intrattenimento musicale con Fede del Gruppo Intemperia offerto da GRAN CAFFÈ

dalle ore 17.00 alle ore 18.00

- Happy Hour presso BAR CALEO