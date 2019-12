Festa degli Elfi e Natale in piazza a Casalecchio di Reno

Il 7 dicembre Festa degli Elfi e Natale in piazza del Popolo: dalle 16.00 consegna agli elfi delle letterine per Babbo Natale, dalle 17 lancio dei palloncini. Merenda, prodotti artigianali dei forni e delle pasticcerie locali, vin brulé. Per info "Casalecchio Insieme" 329 3712871