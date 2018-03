Da venerdì 23 a domenica 25 marzo 2018, Piazza del Popolo e dintorni a Casalecchio di Reno La Festa dei Fiori: tre giorni nel mondo delle piante e dei fiori a cura della Pro Loco Casalecchio di Reno.

I fiori saranno i protagonisti proposti ad appassionati e cittadini da venerdì 23 a domenica 25 marzo in Piazza del Popolo, via Pascoli e via XX Settembre. Arriva "La Festa dei fiori", una tre giorni con stand floreali, arredi da giardino, gazebo, artigianato artistico, stand gastronomici, e molto altro ancora, promossa da Pro Loco Casalecchio di Reno in co-progettazione con l'Amministrazione comunale. Vi saranno quindi vivai e fioristi, dalle semplici piante stagionali alle varietà più ricercate provenienti dai paesi mediterranei.

Punto forte della Festa dei Fiori è la partecipazione di coltivatori di varietà di rose e gazebo decorativi sotto i quali sorseggiare un tè freddo.

Banchi di artisti a tema e banchi di alimentari, per un momento di lieto ristoro, creeranno l’atmosfera per una passeggiata nell'aria frizzante della primavera.

Gli studenti dell'ITCS G. Salvemini - indirizzo turistico - sottoporranno al pubblico questionari di gradimento dell’evento, mentre quelli dell’Istituto alberghiero B. Scappi saranno presenti sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 e cucineranno un riso ai fiori di zucca offrendone assaggi ai frequentatori della festa.