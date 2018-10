Festa dei Palii delle Felsinarie

UNA "SAGRA A KM 0", UNA GRANDE FESTA PER TUTTA LA CITTà METROPOLITANA DI BOLOGNA!

Palii delle Felsinarie: XV Palio dei Quartieri bolognesi e XII Palio fra i Comuni. Corse al trotto ed animazioni dedicate alla Storia ed alle eccellenze del territorio. Alla scoperta del passato attraverso eccellenti prodotti tipici e specialità, Street Food della tradizione emiliana, l’arte, l'artigianato, le realtà sportive, con corteo storico, mostre, mercatini, animazioni e degustazioni, in collaborazione con i Quartieri cittadini, l'Unione dell'Appennino Bolognese ed i Comuni partecipanti.

Raccolta fondi per il restauro della Cripta di San Zama, progetto dell'Associazione Succede solo a Bologna.

Laboratori creativi e attività ludico-didattiche, pony da cavalcare, HippoTram per visitare le scuderie; maxigonfiabili, animazioni e omaggi per i bambini. (alle ore 14.30 inizio delle corse)

Gallery