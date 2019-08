La festa del cactus: l'evento delle piante rare

L’Associazione per la Biodiversità e la sua Conservazione promuove la quattordicesima edizione della più importante ESPOSIZIONE DI PIANTE SUCCULENTE RARE e DA COLLEZIONE d’Italia, il cui successo la pone tra le prime manifestazioni del suo genere dell’intera EUROPA.



Le piante succulente, comunemente definite ‘piante grasse’ sono organismi dotati di straordinarie capacità adattative rispetto alla carenza di acqua. Da sempre, la loro coltivazione è diffusa proprio in virtù della loro resistenza alla siccità e all’attrattiva delle loro forme geometriche e delle straordinarie fioriture di cui sono capaci.

In natura sono diffuse soprattutto nei territori aridi dei paesi tropicali, zone sempre più soggette a sconvolgimenti causati da attività umane che hanno portato numerose specie di succulente al rischio dell’estinzione.

La Festa del Cactus vuole promuovere il rispetto per la natura e la biodiversità mondiale.



Nei giorni 13, 14 e 15 settembre, presso il parco sito in località Cà de Mandorli a San Lazzaro di Savena in via Idice 24, è organizzata un’esposizione di cactus e altre piante da collezione (piante carnivore e tillandsie), sostenuta da oltre quaranta vivaisti italiani e stranieri che offriranno quanto di più interessante e raro esista sul mercato mondiale.

Questa edizione vedrà la presenza straordinaria di alcuni ospiti eccezionali come Toryll Nihuus, botanica svedese che studia le piante succulente delle foreste del Borneo, Kono Tadayoshi editore dell’associazione nipponica degli studiosi delle succulente, Rudolphe Castillon agronomo coltivatore di succulente alle Isole Reunión, Leonel Pumarino massimo esperto di cactus giganti del deserto di Atacama, Cile.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.festadelcactus.it