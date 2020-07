Festa del gelato a Casalecchio di Reno: dal 21 al 16 luglio un'edizione "speciale"

Festa del Gelato 2020 a Casalecchio di Reno: dal 21 al 26 luglio 2020 gusto e intrattenimento per tutti con un'edizione "straordinaria" della Festa del Gelato artigianale su prenotazione, con le gelaterie artigianali del territorio e non solo, organizzata dalla Società Eventi con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno. È quindi necessario prenotarsi per partecipare agli eventi e, ovviamente, indossare la mascherina.

Il programma:

Martedì 21 lulgio. Sfogliarina In The Garden BO uniscono le forze per una serata estiva conviviale all’insegna dello swing con la musica dal vivo di The Monkey Swingers. L'appuntamento è per martedì 21 luglio dalle 19.30 in Piazza dei Caduti . Prenotazione obbligatoria allo 051 6135389 Per tutta la settimana un lungo programma di serate: