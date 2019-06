Festa del Lippolo

Festa della birra organizzata e realizzata dai volontari dell’associazione SMS di Calderara, giunta ormai alla sua 12 edizione, si svolge nel parco della Casa del Popolo di Lippo di Calderara di Reno (BO) con birra AUGUSTINER HELL, AUGUSTINER EDELSTOFF a caduta e WIENIGER wiess. Tutto accompagnato da crescentine, i panini farciti, panini alla salsiccia, pollo allo spiedo e lo stinkpiatto (stinco di maiale con patate e pane caldo) Inoltre, ogni sera, musica dal vivo con:

· Venerdì 19 Siamo Solo NOI

· Sabato 20 Sensi di Colpa

· Domenica 21 Michele Tomatis - MT Live

· Venerdì 26 MeccaniSka

· Sabato 27 Anthera









Che cos'ha di speciale la Festa della Birra di Lippo? Tutto direi! E' un incontro di generazioni diverse, tutte animate dallo stesso spirito e dalla stessa voglia: ci sono i pensionati con la loro esperienza e con la loro voglia di essere ancora attivi e partecipi della vita sociale della loro cittadina; ci sono i ragazzi trentenni (chi più, chi meno!) che vogliono dare alle istituzioni e ai cittadini un segnale "Noi ci siamo e siamo qui perché ci teniamo a tenere vivo il nostro piccolo paese e a dire che su noi giovani si può contare!"; ci sono le "nuove leve", che con la loro carica vitale e il loro entusiasmo spronano tutti a continuare anche quando si fa fatica. Eh sì perché fatica se ne fa tanta…tutti gli organizzatori della festa sono volontari e tutti lavorano (dipendenti comunali, operai, infermieri, educatori, ingegneri, geometri, impiegati, estetisti, etc.), hanno una famiglia e delle cose da fare; ciò nonostante, ci mettono il massimo dell'impegno e del loro tempo disponibile perché LA FESTA ogni anno sia migliore dell'edizione precedente: riunioni durante tutto l'anno, serate ad ascoltare potenziali gruppi da ingaggiare, assaggi di nuovi cibi da proporre e la settimana della festa, finito il "lavoro ufficiale", tutti i volontari li trovate a Lippo a montare il palco, ad addobbare il tendone, a predisporre il parcheggio e tutto ciò che serve perché il venerdì sera tutti possano godersi la festa. Tutto questo, però, avviene tra risate, scherzi ed entusiasmo perché lo spirito di collaborazione e di amicizia rende speciale la Festa del Lippolo! Gli organizzatori erano già amici prima di imbarcarsi in questa avventura, si conoscevano e uscivano insieme; ora sono ancora più amici e sono numericamente cresciuti, perché nel corso degli anni altri amici si sono aggiunti e hanno allargato questa "grande famiglia"!



Cos'altro puoi trovare di speciale alla Festa? Una cucina squisitamente tradizionale!!!! Le crescentine, rigorosamente impastate e tirate a mano dalle "zdoure", sono una prelibatezza: anche chi non rimane a passare la serata alla Festa passa a qualsiasi ora per prendere le crescentine take-away!! E quando le addenti si sente subito il sapore dell'Emilia più genuina, quella di una volta, quella che neanche il terremoto è riuscito a distruggere…. Ma non ci sono solo le crescentine con tutto il loro seguito di affettati…. Non tralasciamo lo stinco con patate, che non è un piatto tipicamente emiliano, ma è fatto con maiali nostrani e per questo ha anch'esso il gusto dell'Emilia contadina e di paese. E poi, diciamola tutta, con la birra ci sta proprio bene!!!!!



Perché la Festa del Lippolo è pur sempre una Festa della Birra e, quindi, la birra ci deve essere!!! E qui c'è n'è di buona e per tutti i palati: la classica birra chiara AUGUSTINER HELL dal gusto dissetante, fresco e adatto alle chiacchiere di queste calde serate di fine luglio; la WIENIGER Weiss, torbida per i lieviti e dal gusto più deciso e asprigno; la AUGUSTINER EDELSTOFF, detta anche birra a caduta perché si lascia letteralmente cadere dalla botte nel bicchiere (o boccale) e quindi non viene spinata, dal gusto deciso e allo stesso tempo delicato sul palato, adattissima per accompagnare gli ottimi salumi della festa.

Come c'è birra per tutti i palati, c'è musica per tutte le orecchie! Varie band si esibiscono nel corso delle serate della Festa ed è strepitoso vedere ballare i bambini in pista, vedere cantare a squarciagola i giovani in piedi e sentire le mani degli adulti che tengono il ritmo della musica battendo….



In poche parole alla Festa del Lippolo è come stare a una serata tra amici: ci mangia bene, si ride, si scherza, si ascolta della buona musica e si beve dell'ottima birra…non resta che mettersi in macchina e venire a Lippo!!!!!