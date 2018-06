Solstizio d'Estate ai Giardini Margherita: diversi è naturale

Venite a festeggiare con noi, giovedì 21 giugno 2018, ai Giardini Margherita, il Solstizio d’estate, il giorno con più luce.



Lo scopo dell’evento è quello di favorire l’integrazione delle diversità, per entrare in relazione attraverso le arti come la musica, la poesia e la danza.



All’interno della festa un microfono aperto sarà a disposizione per chiunque voglia condividere opinioni, progetti e/o scritti alternandosi con gli artisti che si esibiranno nelle loro performances. Contemporaneamente sarà allestito un set fotografico con la possibilità di travestirsi per immortalare momenti di gioco e divertimento.



Ciliegina sulla torta sarà “il corteo del popolo fatato”:una sfilata lungo il parco ispirata all'immaginario Fantasy degli elfi, dei maghi e delle fate dove ognuno potrà esprimere un personaggio fantastico che più gli si addice.



dalle ore 17:00

ESIBIZIONI LIVE DI ARTISTI

MICROFONO APERTO

SET FOTOGRAFICO



ore 19:00

“IL CORTEO DEL POPOLO FATATO”



La festa continua fino alle 23:00