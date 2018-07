Il primo appuntamento della FESTA del RIUSO , all'interno del progetto RI-Porto, sarà ospitato nel bel cortile del Centro sociale ricreativo Costa, in via Azzogardino 44, in concomitanza con il Mercato Ritrovato (edizione estiva del lunedì sera)



Queste feste sono una divertente occasione per fare spazio a casa propria senza dover buttare beni ancora usabili. Ma anche un momento per promuovere socialità ed educazione ambientale. Ogni privato cittadino potrà preventivamente prenotare uno spazio per portare i propri oggetti usati e libri di cui si vuole liberare per regalarli, scambiarli o venderli.



Desideri essere protagonista di "Valigie di libri", all'interno della FESTA del RIUSO, e condividere i testi classici che hai amato? Porta la tua vecchia antologia! Potrai leggere a voce alta brani e poesie nel teatro all'aperto di CostArena, sarà un momento divertente ed emozionante dove gli attori di TenEventi eseguiranno e favoriranno la lettura occasionale dei "lettori" volontari di tutte le età.



Verrà anche allestito il nostro Repair Cafè in cui i Tutor volontari di R.U.S.KO. (professionisti, artigiani o ciappinari) ti aiuteranno a riparare gli oggetti rotti (sartoria, elettricità/elettronica, computer, giocattoli, ecc.) che porterai, individuando il problema e, se possibile, trovando la soluzione. Così se dovesse ricapitarti a casa…saprai come fare!



Durante l'evento è previsto un piccolo angolo ristoro con bevande e snack a cura di CostArena.



L'iniziativa ideata e promossa da associazione R.U.S.KO., CostArena, Bologna Social Street Gruppo Riuso e TenEventi è possibile grazie al contributo di Comune di Bologna - Quartiere Porto-Saragozza