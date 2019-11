Festa dell'Albero: iniziative a Imola, San Lazzaro e Medicina

A Imola il 23 novembre, con il patrocinio del Comune di Imola, dalle ore 8 alle 11,30 al Mercato Agroalimentare di via Rivalta distribuzione gratuita di alberi e siepi ai cittadini. A San Lazzaro di Savena, con il patrocinio del Comune di S.Lazzaro di Savena, dalle ore 9,00 alle 12 sotto al Portico del Palazzo comunale, lato via Emilia piantumazione, distribuzione gratuita di alberi e siepi ai cittadini e laboratori per bambini. Domenica 24 novembre a Medicina, con il patrocinio del Comune di Medicina, dalle ore 9.30 alle 12,30 sotto il voltone del Comune (via Pillio) distribuzione gratuita di alberi e siepi ai cittadini.