Festa dell'Immacolata in fattoria

La Fattoria Dulcamara vi aspetta il giorno dell'Immacolata per il consueto pranzo della domenica ma soprattutto per il laboratorio FACCIAMOCI UN LIQUORE! In mattinata raccoglieremo insieme nel bosco bacche di rosa canina, biancospino, prugnolo, poi nel primo pomeriggio sempre insieme realizzeremo un liquore di bacche di bosco che potrete regalare per Natale o che potrete tenere per voi!! Un regalo per voi o per un vostro caro, fatto da voi, dalla natura a sotto l'albero di Natale!



Programma della giornata:

ore 11:30 Raccolta di bacche nel bosco

ore 12:30 Pranzo del bosco

Menu' fisso adulti 30 euro (dall'antipasto al dolce, bevande incluse 1/4 di vino a testa, acqua, caffe')

Menu' fisso bimbi 10 euro (primo, secondo con contorno, dolce, bevande incluse acqua)

Dalle ore 15:00 FACCIAMOCI UN LIQUORE, laboratorio di produzione liquore di bacche. Aperto a tutti!! Divertimento e gusto assicurati!!



La partecipazione al laboratorio e' gratuita ed esclusiva per chi pranza al ristorante



Per info e prenotazioni (obbligatoria) chiamateci al num 051/796643

Qualsiasi variazione o aggiornamento sull'evento verra' pubblicato sulla nostra pagina FB Dulcamara cucina vegetariana/vegana