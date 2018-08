Festa dell'uva

Venite a trovarci per celebrare insieme questo dolce frutto tanto amato e utilizzato nella nostra cultura: l’uva.



Le temperature sono ancora gradevoli, ma le foglie iniziano ad ingiallire, creando piacevolissime atmosfere naturali e le piante ci regalano i loro primi frutti autunnali.



Al ristorante sarà servito un menù fisso a tema dedicato all’uva!



Dalle ore 15:30 i bambini potranno essere protagonisti della pigiatura dell’uva! E' consigliato portare un cambio di vestiti.

Per il laboratorio chiediamo un offerta di euro 5



PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMARE LO 051 796643